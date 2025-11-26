Final de MasterChef Colombia 2025 EN VIVO: ¿Cuánto dinero se lleva la ganadora?

Después de cinco meses al aire, esta noche se define quién es la ganadora de MasterChef Celebrity. Las cuatro finalistas realizan su última preparación que incluye entrada, plato fuerte y postre. Los jurados Belén Alonso, Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch elegirán quién se lleva el título a mejor chef de esta temporada y, por supuesto, los 200 millones que están en juego.

Cada una tiene media hora para hacer su último plato, que consiste en un postre.

Valentina Taguado es la primera en presentar su plato. Enseguida lo hace Alejandra, quien llamó su preparación “El origen” que tiene pato.

Violeta le hace homenaje a sus raíces francesas con su plato de caviar. Finalmente, Carolina Sabino presenta “Místico”, con el que fusiona varios sabores.

Sobre el plato de Valentina, los jurados dijeron: “Estoy tratando de entender la guarnición”, agregó Belén. “El puré está delicioso, la carne también”, dijo Rausch. “Esta guarnición acá tiene mucha fibra”, agregó Nicolás.

Aunque los exparticipantes de MasterChef le pidieron a Claudia que les diera cinco minutos más para que las finalistas emplataran, no fue posible. Se les acabó el tiempo. Valetina suplicó por más tiempo.

La locutora revela que se lastimó la rodilla, por lo que ya no puede correr a buscar a la estantería lo que necesita, sino que lo tiene que hacer con más calma. “Me está doliendo demasiado, siento demasiada presión. Justo hoy”, dijo

Las cuatro comienzan su preparación del plato fuerte. Tienen 30 minutos para realizarlo. Pichingo ambienta la final con su ukelele y sus trovas.

Los tres jurados analizan no solo la presentación de las entradas, sino también el sabor. “Fantástico. Sensacional, empezamos con el pie derecho”, dijeron sobre la preparación de Carolina Sabino.

Sobre el plato de Valentina, dijeron: “Ese madurito le redondea todo el plato de una manera”, mencionó Nicolás. “La cocción de calamar es impecable. Las texturas de los fríjoles me encanta. El único pero del plato es el queso costeño”, agregó Rausch. Los tres coincidieron que había detalles mínimos para mejorar.

La siguiente en ser evaluada es Alejandra. “Pulido, pulcro, bonito y apetitoso”, dijo Nicolás sobre el tamal de la actriz. “La mordida perfecta, bien cocinado, textura de la salsa muy bien”, agregó Jorge.

Finalmente, hablan del plato de Violeta: “Brutal”, dijeron los tres chefs. “Me encanta el plato”, resaltó Rausch.

Carolina Sabino comienza con su plato. “Esta entrada se llama ‘Profundo’”, dijo la actriz. “Es una mezcla de sabores entre lo andino y el mar”.

Continúa Valentina Taguado con su “Dedicatoria al cielo’. La locutora dedica su entrada ”Abrazo a las almas" a su abuela.

Alejandra Ávila presenta “Mis raíces al vapor”. Es un tamal de maíz con cangrejo con encocado.

Finalmente, Violeta Bergonzi entrega primero un menú a cada uno de los chefs. Llamó su plato ‘La sahumadora’, haciendo honor a sus raíces de Popayán, sin olvidar su sangre francesa. Es una langosta al vapor con pipián con una enorme corona de flores.

Antes de comenzar con la preparación final de las cuatro finalistas, la producción emite un recuento de lo que sucedió en el capítulo anterior. Cada una presenta ante los chef su entrada.