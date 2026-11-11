Final de ‘Yo me llamo mini’: cómo votar, cuál es el premio y quiénes son los finalistas

La final de ‘Yo me llamo mini‘ se realizará este miércoles 11 de noviembre, cuando tres pequeños imitadores competirán por el título en una gala en la que los televidentes tendrán la oportunidad de elegir al ganador mediante votaciones gratuitas.

Esta es la segunda edición de la apuesta infantil del concurso de imitación y reúne a niños con habilidades para cantar y caracterizar a reconocidos artistas. A diferencia de la competencia de adultos, esta versión también cuenta con el acompañamiento de los participantes de la temporada principal, quienes asumen el papel de padrinos y comparten sus conocimientos con los pequeños durante su preparación.

La gran final de ‘Yo me llamo mini’ se transmitirá este miércoles 11 de noviembre a las 8:00 p. m. por Caracol Televisión, después de ‘Noticias Caracol‘. También estará disponible a través de la señal en vivo del canal y su plataforma digital Ditu.

¿Quiénes son los finalistas de ‘Yo me llamo mini’ y cómo votar por ellos?

Uno de los lugares en la final lo consiguió Sarita, quien interpreta a Whitney Houston. La pequeña contó durante su participación que fue su mamá quien la motivó a representar a la cantante estadounidense, al identificar su gusto por interpretar canciones en inglés. Además, explicó que siente una identificación especial con la artista por el color de piel que comparten.

Otro de los finalistas es Kaleth Echeverri, quien representa al cantante mexicano Vicente Fernández. El pequeño manifestó su admiración por el artista y aseguró que le gusta la manera en que sus canciones transmitían sentimientos y conseguían enamorar al público. Durante la gala del martes interpretó ‘No me sé rajar’. Aunque tuvo un pequeño inconveniente al olvidar una parte de la letra, consiguió continuar con su presentación y recibió comentarios positivos de los jurados.

La tercera finalista es María Victoria, quien imita a Ángela Aguilar. En conversación con La Kalle, la participante recordó que desde pequeña ha sentido afinidad por la música y que inicialmente interpretaba canciones colombianas. Su interés por representar a la artista mexicana surgió después de escuchar una de sus canciones y ver uno de sus videos junto a su papá. También manifestó que uno de sus sueños es llevar la música colombiana a diferentes lugares del mundo.

Los televidentes podrán apoyar a cualquiera de los tres participantes a través de las votaciones gratuitas habilitadas por Caracol Televisión. Para hacerlo deben ingresar a www.caracoltv.com/yomellamomini, seleccionar a su favorito y confirmar la elección. La plataforma permite registrar un segundo voto, para lo cual es necesario ingresar o crear una cuenta, proporcionar los datos solicitados y validar el correo electrónico mediante un código de seguridad. El proceso no tiene costo y no requiere intermediarios.

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Así fue el camino para llegar a la final de ‘Yo me llamo mini’

Para esta segunda edición, Caracol Televisión recibió entre 5.000 y 6.000 inscripciones de niños de diferentes lugares del país. De ese grupo, la producción seleccionó a 100 participantes, quienes tuvieron que demostrar sus habilidades frente al jurado. Los menores tenían entre cinco y 13 años y, según explicó Shela Aguilera, gerente de Formatos de Talento del canal, algunos nunca habían recibido formación en una escuela de canto.

La selección continuó hasta conformar un grupo de 20 pequeños imitadores. En esta etapa, los 20 participantes adultos que permanecían en la competencia principal asumieron el papel de padrinos. Su responsabilidad consistió en acompañar a los niños, compartir sus conocimientos y ayudarlos a perfeccionar sus interpretaciones y caracterizaciones.

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Según explicó Shela Aguilera en una visita de PRODU a las grabaciones, el formato también requirió un equipo de acompañamiento especializado, integrado por psicólogos, profesores y recreadores. Los padres y acudientes estuvieron presentes durante la experiencia para garantizar el bienestar de los menores.

Después de diferentes presentaciones y retos musicales, los participantes fueron avanzando hasta llegar a la gala del martes 10 de noviembre, cuando se conocieron los tres finalistas. Ahora, el público tendrá la última palabra para elegir al ganador, quien recibirá un premio de 100 millones de pesos destinados a sus estudios universitarios.

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