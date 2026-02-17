Final del ‘Desafío Siglo XXI’: Rata y Valentina vs. Zambrano y Miryan

El “Desafío Siglo XXI” comenzó el 2 de julio de 2025 con la promesa de revolucionar el formato y llevar al límite a los 32 participantes que llegaron a la “Ciudad de las Cajas” con la ilusión de llegar a la final. Esta edición, grabada en Tobia, Cundinamarca, a las afueras de Bogotá, sorprendió con múltiples innovaciones que la convirtieron en una de las temporadas más comentadas en la historia del programa.

A lo largo de varias semanas, los concursantes se enfrentaron alianzas, desafíos extremos, eliminaciones inesperadas y momentos dramáticos que pusieron a prueba su fortaleza. Además, se incorporaron contenidos exclusivos en la plataforma digital Ditu, lo que permitió a los seguidores disfrutar de análisis más profundos, entrevistas y segmentos que ofrecieron un vistazo detrás de cámaras del desempeño de cada participante. Además, la producción introdujo varias novedades que cambiaron por completo la dinámica de la competencia. Entre las más destacadas estuvieron: “El elegido”: En cada ciclo, se seleccionaba a un participante con una misión especial y secreta. Si lograba cumplirla, obtenía beneficios exclusivos; pero si fallaba, se le otorgaba un chaleco de sentencia y debía enfrentarse al Desafío a Muerte. Antes de cada eliminación, los competidores debían señalar quién creían que era “El elegido”. Si acertaban, ganaban dinero; si se equivocaban, el que acusó recibía el chaleco; la Suite Ditu: Un espacio íntimo donde el ganador de este beneficio podía compartir un momento especial con otro participante de su elección.

El Desafío de Hambre, donde los equipos competían para conservar sus alimentos; el equipo ganador mantenía su alacena intacta, mientras que los dos últimos perdían toda su comida temporalmente. En el Desafío de Servicios, luchaban por mantener agua, luz, gas y arriendo, y aquellos equipos que no lograban reunir el dinero necesario debían mudarse a Playa Baja, donde las instalaciones eran más precarias. El Desafío de Bienestar les daba la oportunidad de competir por conservar habitaciones, gimnasio, piscina y bar.

La historia de los finalistas

De los 32 atletas que comenzaron esta aventura, solo cuatro siguen en pie. Dos duplas que no llegaron por casualidad, sino por sacrificio, estrategia, resistencia física y fortaleza mental. Detrás de cada uno de estos finalistas hay una historia de superación que va más allá de la competencia. Estas son las historias de Rata, Valentina, Zambrano y Miryan. Cuatro colombianos que llegaron a Tobia con sueños distintos, pero con una determinación compartida: demostrar por qué fueron los mejores de esta temporada.

Rata

José Manuel Maldonado, conocido como “Rata”, tiene 24 años y es originario de los Andes, Antioquia. Sus comienzos fueron humildes. “Vivíamos en el campo y nos dedicábamos a la ganadería: ayudaba a mi papá a ordeñar y encerrar las vacas, a correr por los potreros y a colaborar con mi madre en la elaboración de los quesos. Para ir al colegio teníamos que caminar aproximadamente una hora y media”, recordó en una entrevista con La Red. Más adelante trabajó como domiciliario en un puesto de comidas rápidas y en una confitería, pero un accidente casi le cuesta la vida: “Iba en la moto entregando un pedido, me sentía muy cansado, no había dormido bien y, alrededor de las 11:30 p. m., me quedé dormido manejando y choqué contra un poste”.

Lleva su apodo con un gran sentido de orgullo. No se trata solo de un nombre; es una marca que nació en las canchas y se forjó en el barro, en las pistas y en los podios. Como atleta de élite en OCR (carreras de obstáculos), ha sido tres veces campeón nacional de Colombia y ha representado al país en dos campeonatos mundiales.

Valentina

Valentina Benincore, de 25 años y originaria de Girardot, Cundinamarca, es comunicadora social en formación. Además de modelo y creadora de contenido también es una apasionada de la natación y siente una profunda conexión con los elementos del aire y el agua. También Valentina practica pole dance, una disciplina que le ha ayudado a desarrollar fuerza física y mental.

Zambrano

Anthony José Zambrano de la Cruz, de 27 años y originario de Maicao, La Guajira, ganó una medalla de plata en los 400 metros planos en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Además, es subcampeón mundial en el campeonato de Doha 2019 y campeón panamericano, tras haber conseguido dos medallas de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Creció en un hogar humilde, bajo el cuidado de su madre, después de que su padre lo abandonara emocionalmente y fuera asesinado cuando él tenía siete años. Este trágico evento dejó una huella profunda en su vida. A pesar de las adversidades, encontró en el atletismo una forma de escapar y superarse; comenzó a entrenar con recursos limitados, a veces corriendo incluso descalzo. Su talento lo llevó a convertirse en el primer colombiano en ganar una medalla en un Mundial de Atletismo. “Crecí en un hogar liderado por una madre cabeza de familia que estudiaba y trabajaba al tiempo para sostenerme. Enfrentamos muchas dificultades económicas”, dijo el deportista en una entrevista con “La Red”.

Anthony Zambrano, atleta y participante del ‘Desafío XXI’. Fotografía por: Caracol Televisión | Edición: Vea

Miryan

Miryan Daniela Hernández García, de 24 años, de El Dovio, Valle del Cauca, es emprendedora y defensora del medio ambiente, atleta de OCR con más de 17 podios en categorías élite y de edad, madre joven y una competidora que practica OCR, crossfit, trail running, entrenamiento funcional y voleibol. Además. Es fundadora de Freseate, su negocio de postres artesanales. Se convirtió en madre a los 17 años y posteriormente enfrentó desafíos cuando su relación con el padre de su hijo terminó poco después del parto. Su hijo Juan Martín es su mayor fuente de motivación. Durante su tiempo en el Desafío, incluso asumió el castigo por corte de pelo, demostrando su compromiso con la competencia.