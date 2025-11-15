‘Frankenstein’, ‘La fianza’ y más recomendados para el fin de semana

En este fin de semana largo, podrás escoger entre música, humor, suspenso y drama.

‘Frankenstein’ – Netflix

Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth trabajaron bajo la dirección de Guillermo del Toro. Fotografía por: Netflix

La historia, que corresponde a una adaptación de la novela de Mary Shelley, sigue la vida de Víctor Frankenstein (Oscar Isaac), un científico brillante, que motivado por la temprana muerte de su madre, decide desafiar la naturaleza y el poder divino, creando una criatura compuesta con partes de cadáveres. En adelante el relato se concentra en mostrar el punto de vista del creador, pero también el del monstruo (Jacob Elordi), quien luego de ser rechazado por su aspecto, queda sumido en una soledad y luego en un resentimiento profundo. Dirige Guillermo del Toro.

‘La Fianza’- HBO Max

La vida de Ana (Juana Acosta) se transforma de manera dramática con la visita de Walter (Julián Román), un hombre que llega a su hogar buscando a Ricardo (Israel Elejalde), pero termina reteniéndola junto a su pequeña hija. Drama, suspenso y humor negro en la ópera prima de Gonzalo Perdomo-Tafur, un thriller psicológico en que la protagonista se entera de la mentira en que ha vivido, pero también se libera de sus propias máscaras.

‘Una Navidad muy Jonas Brothers’ - Disney+

Kevin, Joe y Nick Jonas, los Jonas Brothers, protagonizan esta cinta en la que atraviesan todo tipo de situaciones para viajar desde Londres a Nueva York a reunirse con sus familias en las fiestas decembrinas. En la producción están como invitados Billie Lourd (Cassidy), Laverne Cox (Stacy), KJ Apa (Gene), Andrew Barth Feldman (Ethan), Andrea Martin (Deb), Randall Park (Brad), Jesse Tyler Ferguson (Santa Claus), Chloe Benne (Lucy), Kenny G y Justin Tranter.

‘Belén’- Prime Video

Julieta (Camila Pláate) es acusada de haberse provocado un aborto. La abogada Soledad Deza (Dolores Fonzi) asume el caso de la joven nacida en la provincia de Tucumán. En el proceso de demostrar su inocencia se enfrenta a la controversia y al sistema judicial.

‘Palm Royale’- Apple TV

En la segunda temporada, Maxime Dellacorte (Kristen Wiig) debe volver a empezar, después del rechazo de la alta sociedad de Palm Beach, a la que busca pertenecer, de la traición de Douglas (Josh Lucas) y al escándalo del Beach Ball. La mujer aprende que para sobrevivir debe jugar con las reglas de la comunidad. Laura Dern (Linda Shaw), Allison Janney (Evelyn Rollins), Ricky Martin (Robert Diaz) y Carol Burnett (Norma Dellacorte).

‘Saturday Night Live’- Universal+

En la temporada 51, que transmite en vivo Universal Comedy, el anfitrión es Glen Powell, el actor recordado por su interpretación de Jake Seresin en ‘Top Gun: Maverick’, quien en este ciclo regresa a la comedia, como lo hizo en ‘Hit Man’. La cantante británica Olivia Dean, que llega con su trabajo musical ‘The Art of Loving’, es la invitada en esta ocasión.