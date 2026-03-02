Fuerte pelea en LCDLF. Exigen salida de Juanda Caribe tras grave acusación. ¿Qué pasó?

La tercera temporada de La casa de los famosos ha generado una ola de comentarios en redes sociales. Algunos usuarios han asegurado que los participantes no han dado el material suficiente que merece un reality de convivencia; mientras que otros han criticado las fuertes peleas que han protagonizado algunos de sus participantes.

¿Qué pasó con Juanda Caribe y Alexa Torrex?

El comediante y la creadora de contenido han generado polémica durante esta temporada. Hace unos días, Alexa aseguró que Juanda le hizo comentarios inapropiados y de doble sentido, cuando él le dijo que “botara el chupo”. En medio de la polémica, televidentes y usuarios en redes pidieron la salida del también locutor, quien se defendió asegurando que sus palabras no tenían nada que ver con lo que Torrex afirmaba.

Cuando todo parecía estar más tranquilo, los participantes del reality de convivencia volvieron a protagonizar una nueva controversia, tras la eliminación de Lorena Altamirano. Mientras estaban en el comedor, se desató una nueva pelea entre los dos. Caribe comenzó a hacerle comentarios fuertes a la imitadora hasta causar su descontrol:

Alexa: “Yo solo te atiendo”

Juanda Caribe: “Su marido no tiene huevos”

Alexa: “¿Qué haces poniéndote a la par conmigo? Si te vas a meter con mi marido, sal y habla con él”

Juanda Caribe: “Nunca vas a estar a la par mía”

Alexa: “No me importa que tú seas hombre y yo sea mujer. Estás alterado”

Juanda Caribe: “Esto no es de género, esto es de cabeza. No conoces mi alteración”

Alexa: “Estás sacando lo que realmente eres. Cuando se arrecha, saca su verdadero ser”.

Juanda Caribe: “Juanse, lo tienes aquí porque lo violaste a los 14 años. Ya viste, es una injuria. Violaste a Juanse a los 14 años”.

Alexa: “No te puedo creer. No sabía que íbamos con mentiras”.

Juanda Caribe: “¿Te parece poquito decir que te ofrecí sexo oral?”.

Alexa: “Que Juanse me lo sostenga ante las cámaras y me ponga la denuncia entonces”.

Esas fueron las palabras que cruzaron los dos y que desataron una gran polémica en redes sociales, donde algunos exigen la expulsión del comediante: “Están muy fanáticos… qué pereza”, “no más faltas de respeto, tomen medidas”, “expulsión para Juanda Caribe”, “quién está conmigo para sacar a Juanda Caribe?”, “sanción para Juanda Caribe”, “expulsión. Sacaron a Jhoana por menos. Expulsión inmediata”, “yo no estoy con Alexa, pero qué feo el comportamiento de ese hombre”, “exigimos expulsión para Juanda Caribe”, “nada de nominación con candado, dejen de protegerlo”, “eso es una acusación muy severa”, “ya es hora de poner reglas y soluciones en esa casa”. Por ahora, El Jefe no se ha pronunciado ni emitirá alguna sanción o no.