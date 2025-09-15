Ganadores de los Premios Emmy 2025: lista de mejores series y programas de la gala

a noche más esperada de la televisión en Estados Unidos generó grandes emociones, sorpresas y momentos inolvidables. Los Premios Emmy 2025 celebraron lo mejor de la pantalla chica en una gala que reunió a las estrellas más brillantes de la industria en el Peacock Theater de Los Ángeles. Con su alfombra roja, discursos conmovedores y una competencia muy reñida, la ceremonia se estableció como un reflejo del poder creativo de la televisión y el streaming.

La gala tuvo un espacio para reencuentros entre elencos históricos y presentaciones llenas de humor y discursos que cautivaron al público. Al final, los Emmy 2025 no solo celebraron la excelencia artística, sino que, con los ganadores, evidenciaron cuáles son las producciones que hoy marcan tendencia a nivel mundial.

Ceremonia de los Emmy 2025. EFE/EPA/ALLISON DINNER Fotografía por: ALLISON DINNER

Lista completa de los ganadores de los Premios Emmy 2025

Mejor actriz principal en una serie dramática

Britt Lower, Severance.

Mejor actor principal en una comedia

Seth Rogen - The Studio.

Mejor actriz principal en una comedia

Jean Smart, Hacks.

Mejor actor de reparto en miniserie

Owen Cooper, Adolescencia.

Mejor actor de reparto en una serie dramática

Tramell Tillman, Severance.

Mejor actriz de reparto en una serie dramática

Katherine LaNasa, The Pitt.

Mejor actor de reparto en una serie de comedia

Jeff Hiller, Somebody Somewhere.

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia

Hannah Einbinder, Hacks.

Mejor dirección en comedia

Seth Rogen - The Studio.

Mejor director en miniserie o serie limitada

Philip Barantini, Adolescencia.

Mejor dirección en serie drama

Adam Randall, Slow Horses.

Mejor reality show de competición

The Traitors.

Mejor programa de variedades

Last Week Tonight With Jonh Oliver.

Mejor guion en serie dramática

Dan Gilroy. Andor: Welcome to the Rebellion.

Mejor guion en una serie limitada, antológica o película para TV

Jack Thorne y Stephen Graham, Adolescencia.

Mejor guion en serie de comedia

Evan Goldberg, The Studio.

Mejor especial de variedades en vivo

SNL50: The Anniversary Special.

Mejor guion en programa de variedades

Last Week Tonight With Jonh Oliver.

Mejor actriz de reparto en miniserie

Erin Doherty, Adolescencia.

Mejor actriz en una serie limitada, antológica o película para TV

Cristin Milioti, El Pingüino.

Mejor actor en miniserie

Stephen Graham, Adolescencia.

Mejor programa de entrevistas

The Late Show With Stephen Colbert.

Mejor serie limitada o antológica

Adolescencia.

Mejor serie de comedia

The Studio.

Emmy Humanitario Bob Hope

Ted Adson y Mary Stiller.

Mejor actor en serie dramática

Noah Wyle, The Pitt.

Mejor serie dramática