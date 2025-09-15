¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.
Ganadores de los Premios Emmy 2025: lista de mejores series y programas de la gala

El Peacock Theater de Los Ángeles fue el escenario de la gala de los Premios Emmy 2025. Aquí la lista de los grandes triunfadores de la noche.

Por Redacción Vea
15 de septiembre de 2025
El Peacock Theater de Los Ángeles fue el escenario de la gala de los Premios Emmy 2025. Aquí la lista de los grandes triunfadores de la noche. EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN
Fotografía por: CAROLINE BREHMAN

a noche más esperada de la televisión en Estados Unidos generó grandes emociones, sorpresas y momentos inolvidables. Los Premios Emmy 2025 celebraron lo mejor de la pantalla chica en una gala que reunió a las estrellas más brillantes de la industria en el Peacock Theater de Los Ángeles. Con su alfombra roja, discursos conmovedores y una competencia muy reñida, la ceremonia se estableció como un reflejo del poder creativo de la televisión y el streaming.

La gala tuvo un espacio para reencuentros entre elencos históricos y presentaciones llenas de humor y discursos que cautivaron al público. Al final, los Emmy 2025 no solo celebraron la excelencia artística, sino que, con los ganadores, evidenciaron cuáles son las producciones que hoy marcan tendencia a nivel mundial.

Ceremonia de los Emmy 2025. EFE/EPA/ALLISON DINNER

Ceremonia de los Emmy 2025. EFE/EPA/ALLISON DINNER

Fotografía por: ALLISON DINNER

Lista completa de los ganadores de los Premios Emmy 2025

Mejor actriz principal en una serie dramática

  • Britt Lower, Severance.

Mejor actor principal en una comedia

  • Seth Rogen - The Studio.

Mejor actriz principal en una comedia

  • Jean Smart, Hacks.

Mejor actor de reparto en miniserie

  • Owen Cooper, Adolescencia.

Mejor actor de reparto en una serie dramática

  • Tramell Tillman, Severance.

Mejor actriz de reparto en una serie dramática

  • Katherine LaNasa, The Pitt.

Mejor actor de reparto en una serie de comedia

  • Jeff Hiller, Somebody Somewhere.

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia

  • Hannah Einbinder, Hacks.

Mejor dirección en comedia

  • Seth Rogen - The Studio.

Mejor director en miniserie o serie limitada

  • Philip Barantini, Adolescencia.

Mejor dirección en serie drama

  • Adam Randall, Slow Horses.

Mejor reality show de competición

  • The Traitors.

Mejor programa de variedades

  • Last Week Tonight With Jonh Oliver.

Mejor guion en serie dramática

  • Dan Gilroy. Andor: Welcome to the Rebellion.

Mejor guion en una serie limitada, antológica o película para TV

  • Jack Thorne y Stephen Graham, Adolescencia.

Mejor guion en serie de comedia

  • Evan Goldberg, The Studio.

Mejor especial de variedades en vivo

  • SNL50: The Anniversary Special.

Mejor guion en programa de variedades

  • Last Week Tonight With Jonh Oliver.

Mejor actriz de reparto en miniserie

  • Erin Doherty, Adolescencia.

Mejor actriz en una serie limitada, antológica o película para TV

  • Cristin Milioti, El Pingüino.

Mejor actor en miniserie

  • Stephen Graham, Adolescencia.

Mejor programa de entrevistas

  • The Late Show With Stephen Colbert.

Mejor serie limitada o antológica

  • Adolescencia.

Mejor serie de comedia

  • The Studio.

Emmy Humanitario Bob Hope

  • Ted Adson y Mary Stiller.

Mejor actor en serie dramática

  • Noah Wyle, The Pitt.

Mejor serie dramática

  • The Pitt.
