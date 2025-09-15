Ganadores de los Premios Emmy 2025: lista de mejores series y programas de la gala

a noche más esperada de la televisión en Estados Unidos generó grandes emociones, sorpresas y momentos inolvidables. Los Premios Emmy 2025 celebraron lo mejor de la pantalla chica en una gala que reunió a las estrellas más brillantes de la industria en el Peacock Theater de Los Ángeles. Con su alfombra roja, discursos conmovedores y una competencia muy reñida, la ceremonia se estableció como un reflejo del poder creativo de la televisión y el streaming.
La gala tuvo un espacio para reencuentros entre elencos históricos y presentaciones llenas de humor y discursos que cautivaron al público. Al final, los Emmy 2025 no solo celebraron la excelencia artística, sino que, con los ganadores, evidenciaron cuáles son las producciones que hoy marcan tendencia a nivel mundial.
Ceremonia de los Emmy 2025. EFE/EPA/ALLISON DINNER
Lista completa de los ganadores de los Premios Emmy 2025
Mejor actriz principal en una serie dramática
- Britt Lower, Severance.
Mejor actor principal en una comedia
- Seth Rogen - The Studio.
Mejor actriz principal en una comedia
- Jean Smart, Hacks.
Mejor actor de reparto en miniserie
- Owen Cooper, Adolescencia.
Mejor actor de reparto en una serie dramática
- Tramell Tillman, Severance.
Mejor actriz de reparto en una serie dramática
- Katherine LaNasa, The Pitt.
Mejor actor de reparto en una serie de comedia
- Jeff Hiller, Somebody Somewhere.
Mejor actriz de reparto en una serie de comedia
- Hannah Einbinder, Hacks.
Mejor dirección en comedia
- Seth Rogen - The Studio.
Mejor director en miniserie o serie limitada
- Philip Barantini, Adolescencia.
Mejor dirección en serie drama
- Adam Randall, Slow Horses.
Mejor reality show de competición
- The Traitors.
Mejor programa de variedades
- Last Week Tonight With Jonh Oliver.
Mejor guion en serie dramática
- Dan Gilroy. Andor: Welcome to the Rebellion.
Mejor guion en una serie limitada, antológica o película para TV
- Jack Thorne y Stephen Graham, Adolescencia.
Mejor guion en serie de comedia
- Evan Goldberg, The Studio.
Mejor especial de variedades en vivo
- SNL50: The Anniversary Special.
Mejor guion en programa de variedades
- Last Week Tonight With Jonh Oliver.
Mejor actriz de reparto en miniserie
- Erin Doherty, Adolescencia.
Mejor actriz en una serie limitada, antológica o película para TV
- Cristin Milioti, El Pingüino.
Mejor actor en miniserie
- Stephen Graham, Adolescencia.
Mejor programa de entrevistas
- The Late Show With Stephen Colbert.
Mejor serie limitada o antológica
- Adolescencia.
Mejor serie de comedia
- The Studio.
Emmy Humanitario Bob Hope
- Ted Adson y Mary Stiller.
Mejor actor en serie dramática
- Noah Wyle, The Pitt.
Mejor serie dramática
- The Pitt.