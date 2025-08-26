Listado completo de los ganadores de los Premios Bravo 2025

Los Premios Bravo 2025, organizados por la Asociación Colombiana de Actrices y Actores (ACA) y dirigidos por Adriana Romero, actriz colombiana, realizó su segunda edición durante una semana llena de conferencias, funciones y una gala central que se llevó a cabo del pasado lunes 25 de agosto hasta el sábado 30 en el Teatro Colón en Bogotá, donde se homenajeó lo mejor de las artes vivas que incluye el teatro, la danza y el circo, y lo audiovisual como el cine, la televisión, la web y la voz.

La ceremonia central de la segunda semana de reconocimiento y memora de la actuación fue presentada por el actor Santiago Alarcón y María Cecilia Sánchez.

Fue una noche de celebración de nuestra diversidad, raíces y nuestro arte, donde todos los invitados integraron detalles, texturas o accesorios inspirados en lo colombiano.

Fotografía por: Felipe Marino Alvaro Rodriguez

¿Quiénes fueron los ganadores de los Premios Bravo 2025?

Artes vivas

Mejor Actor de Reparto (Artes Vivas): César Álvarez .

Mejor Actor/Actriz Revelación: Juan José Villalobos .

Mejor Actor Protagónico: Cristian Villanos .

Mejor Actriz Protagónica: Vicky Hernández .

Mejor Actriz de Reparto (Artes Vivas): Diana Ángel

Mejor Actuación Física: Matea Cifuentes (por La ballena ).

Obra que vive en el tiempo: Guadalupe Años Sin Cuenta (Versión original).

Mejor Actriz Trayectoria: Vicky Hernández.

Mejor Actor Trayectoria: Álvaro Rodríguez.

Mejor Actuación Integral: Felipe Garay. (Del Amor y Otras Pandemias).

Mejor Elenco Artes Vivas: Cementerio de Elefantes.

Audiovisual