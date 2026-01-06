George Clooney confirmó el regreso de ‘La gran estafa’. Eston son los primeros detalles

Han pasado casi 20 años desde que se estrenó Ocean’s Thirteen, la última película con el elenco original. Desde entonces, la franquicia intentó reinventarse con Ocean’s 8, que contó con un reparto femenino, pero los fans siempre han mantenido la esperanza de ver de nuevo a los personajes clásicos en acción.

George Clooney vuelve a ser el centro de atención en Hollywood, y no solo por su vida personal. En las últimas semanas ha protagonizado titulares con el esperado regreso de una de las franquicias cinematográficas de atracos más icónicas. Recientemente, el actor reveló que ha decidido dejar de interpretar escenas románticas o besarse en pantalla. Explicó que esta decisión se debe al profundo respeto que siente por su esposa, Amal Clooney, abogada y activista. Sin embargo, esta decisión no implica que Clooney se aleje de la gran pantalla ni del cine de acción. El actor continuará participando en proyectos de alto perfil, incluyendo el regreso de Ocean’s Eleven.

Así será el regreso de ‘La gran estafa’

La noticia que ha emocionado a sus seguidores es el regreso de la icónica franquicia Ocean’s Eleven, que ha estado ausente durante casi dos décadas sin una nueva entrega con el elenco clásico. Clooney ha confirmado que la pandilla de Danny Ocean volverá a la pantalla con una nueva película que, aunque aún no tiene un título definitivo, a menudo se menciona en la industria como Ocean’s Fourteen.

Este reencuentro ocurre casi 20 años después de la última entrega de la trilogía original Ocean’s Thirteen, una saga que dejó huella en el cine. Aunque los detalles de la trama se mantienen en secreto, Clooney ha compartido que la historia se centrará en cómo estos personajes lidian con las limitaciones de la edad, sin perder la inteligencia y astucia que siempre los ha caracterizado. Según el actor, “hay algo en la idea de que somos demasiado viejos para hacer lo que solíamos hacer, pero seguimos siendo lo suficientemente inteligentes como para saber cómo salirnos con la nuestra, que me atrae”, dijo. Además, agregó que los personajes necesitarán “encontrar una manera de sortear sus limitaciones”.

La producción está prevista para iniciar en octubre de 2026, después de años de rumores y expectativas por parte de los fanáticos. Además, esta película no será solo un viaje nostálgico: Clooney ha mencionado que el proyecto busca ofrecer una visión más madura de los personajes, inspirándose en historias que muestran a protagonistas mayores enfrentándose a desafíos con ingenio en lugar de depender de la fuerza física.