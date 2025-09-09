¿Gero Ángel se va del ‘Desafío 2025’? Por esta razón hay dudas sobre su futuro

El futuro de Gerónimo Ángel, conocido como ‘Gero’, dentro del Desafío 2025 atraviesa un momento de incertidumbre luego de que el concursante pidiera una revisión médica tras sufrir varios golpes en las más recientes competencias. Aunque los exámenes iniciales descartaron fracturas, el equipo médico del programa recomendó reposo y evaluaciones adicionales, lo que deja en duda su continuidad en el reality de Caracol Televisión.

Las dudas sobre el futuro de ‘Gero’ en el ‘Desafío’

El episodio más reciente que encendió las alarmas ocurrió en el ‘Desafío Millonario’ del capítulo 47, cuando el integrante de Alpha experimentó un dolor de cabeza persistente y debió detenerse para recibir atención. Días antes, ya había presentado una herida en la ceja durante un reto en el Box Blanco, y volvió a sangrar en plena pista del millonario, acumulando señales que lo llevaron a aceptar la intervención médica.

Al regresar a la casa Alpha, el cantante paisa compartió con sus compañeros que no se trataba de una lesión ósea, pero sí reconoció sentirse preocupado por el malestar que venía arrastrando. La noticia generó alivio parcial entre sus compañeras Manuela, Valentina y Deisy, quienes lo rodearon con palabras de ánimo. Sin embargo, la tensión emocional se mantuvo, y Gero Ángel no pudo contener el llanto ante la posibilidad de abandonar el juego por recomendación médica.

Más allá del diagnóstico físico, el momento dejó ver el impacto emocional de la competencia en el participante. En medio de la conversación con su equipo, reconoció que ha pensado en la renuncia, aunque al mismo tiempo valoró el aprendizaje que le ha dado la experiencia. También recordó la decisión que tomó a los trece años, cuando dejó su casa para perseguir una carrera en la música, como un reflejo del sacrificio que implica luchar por los sueños.

El participante que regresaría al ‘Desafío’ si Gero debe salir

El programa dejó claro que el desenlace dependerá de los resultados médicos. Si su salud lo permite, podría reintegrarse, como ya ocurrió con otros competidores en ciclos anteriores. En caso contrario, el reglamento contempla que el último eliminado regrese a ocupar el lugar vacante. Esa opción pondría nuevamente en competencia a Lucho, quien salió del reality tras perder en el Box Negro en condición de “El Elegido”.

Mientras se define su futuro, la figura de Gero ha despertado una ola de reacciones entre el público, que sigue de cerca su estado de salud y la decisión final de los médicos. Por ahora, su continuidad en el Desafío del Siglo XXI permanece en suspenso, a la espera de una determinación que equilibre la exigencia del juego con el bienestar de sus participantes.