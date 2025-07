Gero, del ‘Desafío’, arremetió contra sus compañeros de Beta: “Estoy decepcionado”

Comenzó el cuarto ciclo del Desafío Siglo XXI, que será el último con cuatro equipos en competencia antes de una inminente reconfiguración. Los grupos Alpha, Beta, Gamma y Omega se enfrentaron en la exigente prueba de Sentencia y Hambre, realizada en el Box Blanco. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue el resultado de la jornada, sino la polémica estrategia interna que dividió a Beta y desató la molestia de Gero Ángel.

¿Por qué Gero se molestó con sus compañeros de Beta en el ‘Desafío’?

Previo a salir a la pista, algunos integrantes del equipo azul discutieron la posibilidad de no buscar el primer lugar y conformarse con el segundo. La idea, respaldada por Abrahan y otros de sus compañeros, era evitar tener que poner los primeros chalecos del ciclo, algo que podría comprometer las relaciones del grupo con Omega y Alpha.

“Zambrano cree que estamos con ellos, a Omega supuestamente los estamos cuidando, Alpha obviamente también”, explicó Dani al justificar la estrategia. Lo más controvertido fue que Gero no estuvo presente cuando se tomó esta decisión.

En la prueba, los competidores tuvieron que cruzar obstáculos colgantes sin tocar el piso, transportar bolas de acero y encestarlas en una canasta desde lo alto. Gamma se mostró sólido desde el inicio, logrando encestar rápidamente y sin mayores tropiezos. Beta, por su parte, tuvo un desempeño más relajado y calculado. Abrahan, capitán del equipo, incluso se tomó la prueba con una calma que resultó evidente para el resto, cumpliendo así con lo que habían planeado.

El plan se concretó: Beta finalizó en segundo lugar, tal como habían acordado antes de salir. Sin embargo, la reacción de Gero fue inmediata y bastante crítica. Visiblemente molesto, el hijo del exfutbolista Juan Pablo Ángel no dudó en reprocharles su actitud:.

“Estoy muy decepcionado. ¡Mira cómo salimos! Con cero ganas. Eso se ve feísimo y no lo vuelvo a aceptar”, comentó con una evidente molestia e incomodidad.

Dirigiéndose especialmente a Abrahan, Gero le recordó que él mismo había dicho antes: “El segundo es el primero en perder”. Pero el reclamo no quedó ahí, pues el participante también cuestionó el sentido de seguir sacrificándose por una estrategia que, para él, no tiene justificación. “Muy charro lo que vi hoy, los vi muy relajaditos ¡Despierten! Yo no aguanté hambre tres ciclos para esto ¡Me importa un pepino la estrategia, a mí me importa ganar! No lo vuelvan a hacer”, concluyó.

Las palabras de Gero dejaron en evidencia la fractura que empieza a sentirse en Beta, justo en un ciclo clave para definir el rumbo del equipo en la competencia. El reto ahora será recuperar la unidad tras una decisión que, aunque pensada como táctica, terminó por generar más tensión interna.