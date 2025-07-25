Gero sufrió accidente en el ‘Desafío siglo XXI’ y preocupó a los televidentes

El capítulo más reciente del Desafío siglo XXI dejó a los seguidores del reality con el corazón en la mano. Durante la exigente prueba del ‘Desafío Millonario’, Gero, uno de los competidores más destacados de la presente temporada, sufrió un accidente que generó preocupación inmediata tanto entre sus compañeros como en la audiencia que sigue cada noche la competencia de Caracol Televisión.

¿Qué le pasó a Gero?

La tensión inició cuando Gero se enfrentaba a uno de los tramos más complicados del circuito: debía superar varias cajas de gran tamaño a toda velocidad para no perder la ventaja que su equipo había logrado. En medio de la adrenalina y la presión, el participante se golpeó fuertemente en el rostro, lo que le ocasionó un sangrado visible. Aunque el impacto fue notorio y las cámaras captaron su expresión de dolor, Gero decidió continuar sin detenerse, demostrando temple y compromiso con la prueba.

Sin embargo, el infortunio no quedó ahí. Al intentar regresar en otro tramo del recorrido, sufrió una caída que obligó a reiniciar parte del circuito. Esta situación no solo afectó su desempeño individual, sino que también comprometió la ventaja de su equipo, que debió luchar nuevamente por recuperar el terreno perdido frente a sus rivales. La escena provocó un evidente momento de tensión en los televidentes y en los seguidores del programa, quienes a través de redes sociales expresaron su angustia y apoyo al concursante.

Preocupación entre los participantes

Aunque las imágenes resultaron impactantes, la producción del Desafío siglo XXI confirmó que el golpe no comprometió la salud del participante y que, tras ser atendido, pudo reincorporarse sin complicaciones graves. Este parte de tranquilidad fue bien recibido por el público, que ya se había mostrado preocupado al ver la magnitud del accidente.

Gero, reconocido por su resistencia y carácter competitivo, se ha ganado un lugar especial en la temporada, convirtiéndose en uno de los favoritos de la audiencia. El episodio de ayer evidenció no solo las exigencias físicas del formato, sino también la entereza de los concursantes que, pese a los riesgos, se mantienen firmes en la búsqueda del premio mayor.

El Desafío siglo XXI, que cada noche reúne a miles de espectadores en Colombia, continúa consolidándose como una de las producciones más vistas del prime time. Incidentes como el vivido por Gero reafirman la intensidad de la competencia y la exigencia de las pruebas, recordándole al público que, más allá del espectáculo, los participantes ponen a prueba su cuerpo y mente en condiciones extremas.