Gilberto Santa Rosa de “Yo me llamo” reapareció en redes tras renunciar al concurso

El pasado viernes 16 de mayo, los televidentes de “Yo me llamo” y sus jurados se llevaron una sorpresa cuando Luis Adolfo Lecuna, imitador del salsero Gilberto Santa Rosa, se retiró voluntariamente del programa.

“Un saludo a todos. Aquí en este video no me queda más que decirles que me retiré de la competencia. Mis circunstancias familiares y personales me llevaron a ello. Al jurado, muchas gracias. A Amparo, por ser tan meticulosa y estar pendiente de mis presentaciones para hacerme un mejor artista. Al maestro Escola, gracias por darme aliento desde el jurado. Y a Rey, me da mucho pesar retirarme sin siquiera estrecharte la mano y agradecerte; esos detallitos que me decías eran la cereza del pastel para crecer como artista“, fue el video que Lecuna dejó antes de abandonar la competencia.

Aunque al principio no se conocieron muchos detalles de las razones que llevaron al imitador a tomar la decisión, luego se conoció que el artista sostenía una relación a distancia con su esposa, Emily Silva, quien vivía en Ecuador mientras él participaba en “Yo me llamo”. Los televidentes y seguidores del programa sospecharon que su situación sentimental tuvo que ver con la difícil decisión que tomó.

¿Qué dijo el imitador de Gilberto Santa Rosa?

En su última presentación, el imitador interpretó “Un amor pasa la historia”, una canción que le dedicó a su esposa. Este domingo, Lecuna reapareció en redes sociales recordando su último show y dejando un mensaje de gratitud para todos los que lo ayoyaron. “Mil bendiciones para todos mis compañeros en la competencia y en su carrera como artistas. Un hermoso bolero donde mis cualidades como cantante se muestran en su máxima expresión… gracias por tanto apoyo", escribió luego de dejarle una dedicatoria a su pareja.

Silva respondió a la publicación claramente conmovida. “Gracias por ser mi compañero de vida, por tu amor incondicional por tus actos de amor. Te amo!!! Ese tema lo cantaste con todo tu corazón y alma, aquí estaré siempre para apoyarte en todo momento”, escribió mostrando su firmeza y cariño hacia su esposo.