Gio, del ‘Desafío 2025′, recordó la pérdida de su madre y el abandono de su papá

El capítulo 30 del Desafío 2025 estuvo cargado de tensión y emotividad. Guillaume Dubs (Gio), por ejemplo, conmovió al público y a tres de sus compañeras al compartir el difícil episodio de su infancia que le dejó huella. Según contó, su historia está marcada por el abandono de su padre y la pérdida de su mamá cuando tenía apenas 4 años.

La dura infancia de Gio, participante del ‘Desafío 2025′

En una charla íntima con Mencho, Rosa y Yudisa, el antiguo capitán de Gamma rompió en llanto al hablar por primera vez en el programa sobre las ausencias con las que se vio obligado a crecer. Su testimonio, cargado de sinceridad, sorprendió a sus compañeros y mostró una faceta poco vista de su personalidad dentro del reality.

“Los únicos recuerdos que tengo de mi mamá es en el hospital dormida, con un muñeco de los ‘Power Rangers’, y después en el ataúd. Le agradezco a la vida que, al menos, el hombre que abandonó a mi mamá le dio la nacionalidad francesa. De lo contrario no hubiera sido igual porque yo tuve gratis el colegio y la universidad. Todo por eso, pero yo soy colombiano”, explicó inicialmente.

Antes de continuar con su historia, Gio hizo una breve pausa para recomponerse. Sus compañeras lo escuchaban en silencio, mientras él buscaba las palabras para describir cómo su vida cambió por completo tras la muerte de su madre y el inicio de una nueva etapa lejos de Colombia.

“Mi mamá murió cuando yo tenía cuatro años. Yo iba a un colegio de ricos y en mi casa era una familia estrato normal. Una vez me fui a Francia, me empecé a sostener solo a los 19 años, me tocó empezar a trabajar y enviarle plata a mi tía. Convertirme en un hombrecito por mi cuenta me hizo valorar quién soy y qué tengo”, agregó.

El relato de Gio dejó en silencio a quienes lo escuchaban y generó un momento de reflexión en medio de la competencia. Gio, quien a lo largo del Desafío 2025 se ha destacado por su liderazgo y su fortaleza física, mostró que su historia personal ha sido clave para forjar su carácter: “Es una experiencia y todo hace parte de la vida (...) Lo único que sí me hubiera gustado, era poder tener a mi mamá y a mi papá, esas figuras”.

¿Quién es Gio, del ‘Desafío del Siglo 2025’?

Detrás de la mirada serena y el físico trabajado de Guillaume hay una historia de disciplina, estrategia y conexión interior. Nacido en Francia (y criado en Colombia), con experiencia en misiones militares en África —particularmente en Mali—, este participante no solo domina el esfuerzo físico, sino también la resistencia mental.

La formación de Gio en topografía y su gusto por la estrategia lo convierten en un competidor calculador, observador y analítico. Practica calistenia, running y entrenamiento funcional, y encuentra en esos espacios no solo una rutina, sino una forma de vida que combina con meditación diaria y una fuerte creencia en la energía del universo.