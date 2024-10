Guajira, de Desafío XX, no estaría feliz con recibimiento que tuvo en su municipio

El pasado 27 de septiembre culminó el reality más antiguo que se ha creado en nuestro país: El Desafío. El formato de supervivencia y convivencia del Canal Caracol llegó a sus 20 años y como es usual, tuvo dentro de sus participantes a deportistas de alto rendimiento que enfrentaron duras pruebas físicas a lo largo de los episodios. En esta oportunidad, se denominó Desafío XX y bajo la conducción de Andrea Serna y María Fernanda Aristizábal una vez más la producción de Caracol se instaló en el podio de los más visto durante todas sus emisiones.

En la final, Kevyn se convirtió en el gran ganador, acompañado de Guajira, cuyo nombre de pila es Kelly Ríos, recibió la victoria.

Como era de esperarse cuando él arribó, el pasado 2 de octubre a Puerto Boyacá, de donde es oriundo, fue recibido como toda una celebridad . En el municipio boyacense, ubicado en la región del Magdalena Medio, recorrió las calles en un carro de bomberos y lo acompañaron su hijo y su madre y su compañera de juego, Guajira.

“Gracias mi gente de Puerto Boyacá, demasiado feliz con el recibimiento”, dijo el triunfador de’ Desafío XX’ en una historia de Instagram.

En Dibulla el recibimiento de Guajira no fue el esperado

Después de esta experiencia, Guajira esperaba que su llegada a Dibulla, municipio de la Guajira ubicado entre Riohacha y Santa Marta, sería un evento similar, sin embargo, no fue así.

Aunque en sus redes sociales se mostró satisfecha y se evidencia la cantidad de personas que quisieron verla y saludarla, en un material de Tik Tok se visibiliza que la joven abogada deseaba un poco más brillo en su recibimiento. La participante que también logró un papel relevante en Desafío The Box 2023, donde también llegó a la final, no vio que el sector público de su tierra natal reconociera lo alto que dejó el nombre de su municipio.

“Esperaba mucho más. Dios mío, no puedo creer que yo, siendo de aquí, no genere la empatía suficiente y no tenga el respaldo de una administración para que hayan hecho un mejor evento. Gracias porque esto es lo que vale, el cariño real y genuino, el que no necesita ni mendigar para que la gente esté contigo”, fueron las palabras de Guajira, quien también envió una pulla: “Si ven al señor alcalde me lo saludan, me hubiese encantado conocerlo”.

No obstante, esta inconformidad no ha sido obstáculo para que ella esté recorriendo algunos lugares de su tierra recibiendo la admiración de quienes se le acercan y así lo ha compartido en sus historias.

