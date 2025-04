Guionista de película ‘Rapunzel, el perro y el brujo’ ganó demanda a su director

‘Rapunzel, el perro y el brujo’ se lanzó a comienzos del 2024 y se convirtió en una película que llamó la atención, pues mostró el conflicto armado colombiano, pero también la superstición que existe alrededor; para muchos se trató de un relato de ‘espantos’. Como es habitual, cuando se estrena una cinta hay una promoción y una gala premiere, que incluye el talento artístico, invitados especiales y personal que estuvo en la cinta.

Sin embargo, según Elizabeth Arias, guionista de la historia, ella no fue invitada al evento y se tuvo que conformar con ir a cine junto a su familia y pagar sus tiquetes para poder disfrutar del relato que ella había escrito.

Para cuando esto sucedió, ya Elizabeth había instaurado una demanda contra Jaime Andrés Roa, director y productor de la cinta, así como contra su empresa Roa & Film Makers Crew por no otorgarle el debido crédito, en todo el proceso de promoción. Hay que mencionar que en los créditos de la cinta, sí aparece Arias. Según la guionista, porque ya cursaba la demanda al momento de hacerse el montaje y edición de la película.

A finales del año pasado, tras más de dos años de la demanda de Arias, la Dirección Nacional de Derechos de Autor, del Ministerio del Interior, dictó sentencia en dicho asunto y determinó que el mencionado director, infringió el derecho moral de paternidad y que la autoría del guion de la película es de Elizabeth Arias.

Así mismo, estableció que además de una suma de dinero consignada en el fallo, los demandados debían publicar dentro de los 90 días siguientes, y por un tiempo de 30 días, el mencionado fallo en las redes donde Roa previamente había publicado que él era el autor del guion.

En diálogo con Vea, la escritora habló del caso, así como su inconformidad porque considera que el director y su productora no han cumplido a cabalidad con lo dictado por la sentencia, pese a que los plazos se vencieron el pasado 6 de marzo.

¿Por qué demandó Elizabeth Arias al director de ‘Rapunzel, el perro y el brujo’?

“La demanda fue por violar el derecho moral de la paternidad, del guion de largometraje, ‘Rapunzel, el perro y el brujo’, estrenado el año pasado en aproximadamente 67 salas de cine del país y en 9 o 10 ciudades de España”, comenzó diciendo la guionista que obtuvo una ratificación del fallo, por parte del Tribunal Superior de Bogotá.

Dentro de las pruebas que se tuvieron en cuenta para llegar al fallo y a su ratificación se incluyeron “muchísima prensa nacional en la que se aseguró que el guionista de la película era Andrés Roa, y no Elizabeth Arias Castrillón. También hay entrevistas donde Andrés asegura en primera persona que él es el autor. Por ejemplo, al día de hoy hay una que sigue colgada en Señal Colombia… Y (allí) él dice, cuando escribí el guion, entonces eso fue suficiente”, dijo la guionista a quien le indagamos por sus motivaciones para emprender una acción legal, porque en la película como tal sí aparece su crédito.

“Yo no estoy peleando o no peleé porque se omitiera mi nombre. Peleé porque Andrés Roa, su casa productora, su jefa de prensa y personas de su equipo, incluso actores, aseguraron que el autor de la obra literaria, o sea del guion, fue Andrés Roa y no es de él. Esa es la pelea”:

Arias ya recibió la suma que el fallo dictaminó sin embargo, no está conforme con las acciones que el director ha realizado para cumplir con lo sentenciado.

“La sentencia no está cumplida a cabalidad”, asegura Elizabeth Arias, guionista de ‘Rapunzel, el perro y el brujo’

“La sentencia no está cumplida a cabalidad, yo siento que como autora, con un derecho moral vulnerado, siento que ha cumplido con lo más fácil para mí, que es lo material.. La otro, que es un poco más simbólico, una reparación, que es publicar en todas las redes sociales del director y de la película el fallo puntualmente, no”, mencionó la guionista que explicó cómo han ha visto las publicaciones en las redes sociales del director y la casa productora.

“Al día de hoy tras cumplirse el plazo de 90 días para que Andrés Roa y Roa and Filmmakers Crew cumplieran su condena, se observa que sigue sin ser publicada en la mayoría de las redes sociales personales del director y de la película. Por ejemplo, en su Facebook, Andrés Roa, con más de 7.000 seguidores aún no fue publicada. En el Instagram de la productora: by_rfc, con aproximadamente 2600 seguidores, fueron publicadas las dos últimas páginas de la sentencia el 28 de febrero, pero la red social estaba configurada como privada. Sólo a partir del 12 de marzo es pública, por lo que deberá permanecer, mínimo, hasta el 12 de abril. Por otra parte, Andrés Roa publicó en su red social de Instagram las dos últimas páginas del fallo, pero se ha encargado de hacer una cantidad alarmante de publicaciones nuevas sobre otros temas, logrando que la publicación relacionada con la condena baje, se oculte, se haga invisible y pierda vigencia”, explicó la demandante que mencionó que en TikTok y Threads tampoco ha visto el fallo publicado.

“Estos comportamientos confirman la falta de voluntad de Andrés Roa y su casa productora por reparar el daño, me vulneran y me invisibilizan como autora”.

Elizabeth Arias considera demandar penalmente

Sobre lo que seguiría si no hay cumplimiento a cabalidad del fallo, Arias explicó que considera que habría desacato y pensaría en tomar otras acciones.

“Si esto sigue siendo reiterativo y sistemático, se puede considerar demandarlo penalmente”, mencionó.

A la derecha Jaime Andrés Roa y a la izquierda comunicado que envió mediante su jefe de prensa Fotografía por: Archivo

Por su parte, al contactar al señor Jaime Andrés Roa para conocer su opinión y sus acciones fue su jefe de prensa, Johana Núñez, quien se pronunció con un comunicado sobre el tema, donde aseguran haber cumplido al pie de la letra con el dictamen del respectivo fallo.

“En relación con nuestra película ‘Rapunzel, el perro y el brujo, queremos reiterar que reconocemos el valioso aporte de cada persona involucrada, en especial el de la guionista Elizabeth Arias, cuyo trabajo fue fundamental para este proyecto. Como corresponde, se le otorgó el crédito como guionista en la obra, en la ficha técnica y en portales como IMDb, Filmaffinity y Wikipedia ... entre otros. Además, su labor y su nombre fueron reconocidos con el premio a Mejor Guion en la pasada edición del Bogotá Horror Film Festival. Hemos cumplido con lo establecido en el fallo emitido por la Dirección Nacional de Derechos de Autor, realizando el pago de la indemnización, más las costas, por un valor de $28.470.000. También hemos cumplido con la publicación del fallo judicial en las redes sociales de la productora y del director Andrés Roa, tal como fue ordenado. Estas publicaciones permanecerán activas incluso más allá del plazo exigido. Aprovechamos este espacio para ofrecer una sincera disculpa al equipo de trabajo, a todas las personas que han confiado en nosotros y, en especial, a la señora Elizabeth Arias”.

Aquí más noticias que son tendencia