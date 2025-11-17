Gwyneth Paltrow protagonizará adaptación al cine de Strangers para Netflix ¿De qué se trata?

El medio especializado Variety aseguró que la plataforma de contenidos Netflix adquirió esta semana la propiedad intelectual del libro que vio la luz apenas en enero, tras una reñida subasta entre seis postores.

El libro ‘Strangers’ es una mirada sincera a la disolución de un matrimonio de años. Burden, una abogada de casos de inmigración, aborda el momento del abandono de su pareja y rememora su enlace, buscando pistas que demuestren que su marido no era quien ella siempre había creído.

¿Quién es Gwyneth Paltrow?

La actriz Gwyneth Paltrow ha sido una voz destacada sobre formas saludables de afrontar las separaciones, especialmente tras su divorcio en 2014 del cantante de Coldplay, Chris Martin, y después de popularizar el término “conscious uncoupling” (separación consciente) en su boletín semanal, Goop.

La actriz regresó a la industria del cine en 2025 en la nominada al Óscar ‘Marty Supreme’. Además de protagonizar ‘Strangers’, Paltrow será productora ejecutiva y Heidi Schreck (‘Billions’) será la guionista.

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