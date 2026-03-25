Hannah Montana, especial 20 años: reparto completo, dónde ver, y qué pasó con Lilly y Oliver

Cuando Hannah Montana hizo su debut el 24 de marzo de 2006 en Disney Channel, nadie imaginaba que se convertiría en uno de los mayores fenómenos de la televisión juvenil. La serie seguía la vida de Miley Stewart, una adolescente que parecía normal, pero que guardaba un gran secreto: era una superestrella del pop conocida como Hannah Montana. Con su mezcla de humor, música y situaciones cotidianas, la serie abordó temas como la identidad, la fama, la amistad y la familia, convirtiéndose en un ícono cultural para toda una generación.

El impacto de la serie fue mucho más allá de la pantalla. Hannah Montana abrió las puertas a giras internacionales, discos que vendieron millones de copias y la película Hannah Montana: The Movie, estableciendo una franquicia global. Además, catapultó a Miley Cyrus al estrellato, transformándola de actriz juvenil a una de las artistas más influyentes del pop actual.

¿Dónde ver el especial de los 20 años de Hanna Montana?

A 20 años de su estreno, Hannah Montana sigue siendo un fenómeno cultural. El pasado 23 de marzo se realizó un evento especial que reunió a parte del elenco original para confirmar el lanzamiento de un documental conmemorativo que revivirá los momentos más conmemorativos de la producción.

Desde este martes 24 de marzo, los fanáticos de la serie podrán disfrutar el especial ‘Hannah Montana: 20 aniversario’ a través de Disney+. El formato, que dura alrededor de una hora, mezcla entrevistas, música y material inédito. En esta oportunidad, Miley Cyrus regresa a los escenarios que la vieron crecer, revive sus canciones más icónicas y reflexiona sobre lo que ha significado para ella interpretar a Hannah Montana desde que tenía 13 años. El especial también cuenta con invitados sorpresa, como Selena Gomez, y momentos emotivos junto a su padre, Billy Ray Cyrus, con quien incluso muestra una reconciliación después de años de distanciamiento.

Hannah Montana, especial 20 años: reparto completo, dónde ver y qué pasó con Lilly y Oliver Fotografía por: Disney+

Reparto de ‘Hannah Montana: 20 aniversario’

El tan esperado reencuentro trajo a Miley Cyrus de vuelta junto a varios de sus antiguos compañeros de la serie. Entre los que asistieron, se destacaron Shanica Knowles (Amber), Anna Maria Perez de Tagle (Ashley), Cody Linley (Jake Ryan), Jason Earles (Jackson) y Moisés Arias (Rico), quienes posaron junto a la cantante en una noche llena de recuerdos.

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“Hannah Montana siempre será parte importante de quien soy. Lo que comenzó como un programa de televisión se convirtió en una experiencia compartida que moldeó mi vida y la de tantos fans, y siempre estaré agradecida por esa conexión. El hecho de que siga significando tanto para la gente después de tantos años es algo que me llena de orgullo. Este aniversario de Hannah es mi manera de celebrar y agradecer a los fans que me han apoyado durante 20 años”.”, dijo la actriz para Disney.

¿Qué pasó con Lilly y Oliver?

Uno de los temas más comentados durante el aniversario fue la notable ausencia de Lilly y Oliver en el especial. Emily Osment ha seguido su camino en la televisión desde que terminó la serie y no pudo asistir al especial debido a otros compromisos laborales, aunque se tomó un momento para enviar un mensaje conmovedor a los fans. “Estamos en el set de Georgie & Mandy… por eso no he podido ser parte de la reunión”, escribió la actriz en sus redes sociales.

Por otro lado, Mitchel Musso también ha permanecido activo en el mundo de la actuación. Aunque no estuvo presente, celebró el aniversario a través de sus redes. En la serie, sus personajes evolucionaron hasta convertirse en pareja, y su romance se ha convertido en uno de los más memorables para el público.