Hermana de Tatán Mejía reveló supuesto fraude en las votaciones de ‘La casa de los famosos’

En horas recientes, unas declaraciones de Natalia Mejía, hermana del presentador y deportista Tatán Mejía, generaron revuelo entre los seguidores de La casa de los famosos Colombia.

La creadora de contenido, quien fue candidata para ingresar al reality, habló abiertamente sobre presuntas irregularidades en el proceso de votaciones que definiría a los participantes del programa.

A través de sus redes sociales, Natalia Mejía reveló cómo, según su experiencia y lo que le evidenció durante ese proceso, operaría una supuesta red de fraude que ofrecería “asegurar” resultados a cambio de altas sumas de dinero.

Así harían trampa en las votaciones de “La casa de los famosos”

De acuerdo con su relato, se enteró de todo mientras se encontraba en una entrevista con el Canal RCN. Allí, mencionó que integrantes de otro grupo comentaron que habían recibido ofertas para ganar pagando millones de pesos.

“Una dijo que le pidieron siete millones, otra que catorce. Yo no entendía nada, nunca había escuchado eso”, contó Natalia Mejía, quien aseguró que fue en ese momento cuando oyó por primera vez sobre el uso de los llamados “bots”.

Más adelante, ya fuera del canal, Natalia afirmó que ella misma recibió mensajes similares. Según explicó, le ofrecieron apoyo a través de grupos organizados de votantes y, posteriormente, una propuesta directa: “Si tú quieres ganar las votaciones, dame diez millones de pesos ya y cuando ganes otros diez millones”, relató, asegurando que rechazó de inmediato cualquier participación en ese tipo de prácticas.

En sus declaraciones, Natalia Mejía también hizo énfasis en que, desde su punto de vista, el canal no tiene interés en permitir ese tipo de trampas. Señaló que la producción de La casa de los famosos estaría constantemente bloqueando intentos irregulares, pues lo que busca es la participación de público real.

“El canal todo el tiempo está bloqueando esas cosas. Los que quedan mal son los que hacen trampa”, afirmó.

Finalmente, Natalia Mejía explicó que, según la información que le dieron, estas redes no operarían de manera rudimentaria, sino con miles de cuentas y dispositivos que aparentan ser usuarios reales, lo que dificultaría su detección.

“Esos son bodegas gigantes que, ni siquiera, están acá en Colombia (...) A mí me dijeron: ‘Mira, nosotros tenemos 18 mil celulares creados con cuentas reales, con todos los datos son reales, de personas reales y con correos reales’. O sea, se los inventan todos, pero ante ‘los papeles’ todo es real”, concluyó.

