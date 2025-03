Hernán Gómez criticó y detalló las imprecisiones que hay en la serie sobre Darío Gómez

La serie sobre la vida de Darío Gómez ha generado controversia entre sus hermanos, quienes han señalado numerosas imprecisiones en la historia presentada. Según ellos, la serie no refleja fielmente los eventos y detalles de la vida del artista, lo que ha causado malestar y desacuerdo en la familia.

Los hermanos de ‘El Rey del Despecho’ han expresado su descontento públicamente, advirtiendo que ciertos aspectos de la serie han sido dramatizados o alterados, lo que distorsiona la verdadera esencia de la historia.

En una reciente entrevista con la revista Vea, por ejemplo, Hernán Gómez señaló algunos de los aspectos que no son ciertos en la vida de su hermano Darío Gómez.

¿Qué es mentira en la serie ‘Darío Gómez: El Rey del Despecho’?

Según Hernán Gómez, en lo poco que ha querido ver de la producción, emitida actualmente por la señal del Canal RCN, la principal imprecisión de esta producción tiene que ver con la muerte de Marcos Aurelio Gómez, su padre.

“Yo no veo la novela porque lo que quisiera ver es la verdadera historia sobre él, lo que fue su vida artística y lo que él luchó, pero aquí muestran algo muy diferente a lo que nosotros, como sus hermanos, sabemos sobre su vida”, explicó en su charla con Vea.

“Nosotros no sabemos lo que haya sido de su intimidad con Olga porque eso es tema de pareja. Lo que nos incomoda es lo que cuentan sobre su pasado y sus primeros años porque no es real. Digamos, lo que han dicho de papá y mamá no es verdad, ni siquiera de cómo murió él”, agregó.

De igual manera, Hernán Gómez cuestionó la aparición de Julio Gómez, un personaje creado por la producción para complementar la trama. En lugar de Julio, según ‘El señor de la cantina’, la producción debió encarnar a un familiar que sí fue muy cercano e hizo parte de la vida de Darío Gómez.

“Ese tal primo Julio no existió ¡Jamás! ¿Quieren saber de un hermano que haya sido muy cercano a él?, pues mi hermano Heriberto, de la agrupación Los Legendarios ¡Ellos se amaban! Mi hermano Nelson también fue otra persona muy cercana a Darío, entonces eso es lo que nosotros cuestionamos. Aun cuando sabemos que a esas historias siempre se les agrega algo de ficción, a nosotros nos gustaría ver personajes basados en hechos reales y con nombre propio".

Ante la pregunta de los hermanos de Darío Gómez estaban interesados en hacer parte de la serie, Hernán Gómez advirtió que no es así: “Debieron ir a la finca donde Darío nació y creció, pero ni siquiera eso tuvieron en cuenta. Nuestra intención no es que nos sacaran en la novela porque no nos gustaría y tampoco somos actores; sin embargo, sí nos quejamos de que, por ejemplo, muestren un pueblo por allá en Ibagué que no es el pueblo de San Jerónimo. Eran cosas básicas y esenciales que había que mostrar”.

Por último, Hernán aseguró que, si otra productora está interesada en hacer una nueva versión sobre la historia de ‘El Rey del despecho’, sus hermanos están dispuestos a contar los detalles que saben para hacer un “verdadero homenaje”.