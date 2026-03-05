Hijo mayor de Giovanny Ayala se presentó en ‘A otro nivel’ ¿Cómo le fue?

El reality musical ‘A otro nivel’ continúa sumando historias de aspirantes que buscan abrirse camino en la industria. En uno de los episodios recientes del programa, uno de los participantes llamó la atención del público por su apellido: Sebastián Ayala, hijo mayor del cantante de música popular Giovanny Ayala.

El joven artista llegó al escenario del concurso con la intención de demostrar que su carrera musical no depende únicamente del reconocimiento de su padre. Durante su presentación, explicó que lleva varios años trabajando en la música y que ha buscado consolidar un proyecto propio.

Según contó en el programa, ha dedicado buena parte de su vida a la música y ha logrado grabar decenas de canciones. Incluso ha tenido la oportunidad de presentarse en diferentes países, lo que le ha permitido adquirir experiencia en los escenarios.

La audición de Sebastián Ayala en ‘A otro nivel’

Para su audición en A otro nivel, Sebastián Ayala interpretó la canción 'Historia de amor’, una pieza conocida dentro del repertorio romántico latino. Con esta interpretación buscaba convencer al jurado y avanzar en la competencia del programa de Caracol Televisión.

Sin embargo, su presentación no fue suficiente para superar la etapa de audiciones. Tras escuchar su interpretación, el jurado decidió que el participante no continuaría en el concurso, por lo que su paso por el reality terminó en esa fase.

Aunque la decisión marcó el final de su participación en el programa, el momento tuvo un componente emotivo que llamó la atención de los televidentes.

La sorpresa de Giovanny Ayala

Luego de la audición, Sebastián Ayala recibió una sorpresa en el escenario: su padre, el cantante Giovanny Ayala, apareció para acompañarlo y dedicarle unas palabras.

El intérprete de música popular, conocido por canciones que han tenido amplia difusión en este género en Colombia, llegó al set del programa para respaldar a su hijo y reconocer su esfuerzo por seguir una carrera artística.

Durante el encuentro, ambos compartieron un momento familiar frente a las cámaras, en el que el cantante expresó su orgullo por el camino que Sebastián ha intentado construir dentro de la música.

La escena generó reacciones entre el público del programa, pues mostró una faceta más personal del artista y el vínculo con su hijo mayor.

Aunque Sebastián Ayala no logró avanzar en la competencia de ‘A otro nivel’, su participación dejó uno de los momentos comentados del episodio. Para el joven cantante, la audición representó una oportunidad de mostrar su propuesta musical en uno de los escenarios televisivos más vistos del país, además de compartir un momento especial junto a su padre frente a los televidentes.

