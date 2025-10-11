Historias de terror para el fin de semana: películas y series para ver en casa

‘Halloween Horror’- Universal+

Este especial de cuatro recomendados: ‘El teléfono negro 1’, ‘Evil’, ‘From’ y ‘Halloween: la noche final’, llega con historias perturbadoras y relatos ‘miedosos’, especiales para esta temporada del año.

‘El teléfono negro 1’

Finney Shaw tiene esperanza en medio del terror. Un teléfono negro podría salvarlo. Fotografía por: Universal+

Relata la historia del adolescente Finney Shaw (Mason Thames), secuestrado en el estado de Colorado por un asesino en serie conocido como ‘The Grabber’ (Ethan Hawke). El muchacho, que se encuentra encerrado en un sótano insonorizado, encuentra en el lugar un teléfono desconectado, que le sirve para comunicarse con otras víctimas que estuvieron allí. Ellas harán lo posible para que el chico de 13 años no tenga un destino trágico.

‘Evil’

En Nueva York, la psicóloga Kristen Bouchard (Katja Herbers), el científico Ben Shakir (Aasif Mandvi) y el asesor religioso David Acosta (Mike Colter) se enfrentan a casos inexplicables que involucran supuestos milagros, posesiones, voces inexplicables y regresos a la vida. Ellos deben buscar la verdad mientras luchan contra los demonios que los acechan.

‘From’

Boyd Stevens (Harold Perrineau), Tabitha Matthews (Catalina Sandino), Jim Matthews (Eion Bailey) y Julie Mattews (Hannah Cheramy) viven en un misterioso pueblo donde criaturas humanoides aparecen al caer la noche. Aunque un peligroso bosque dificulta su salida, deben huir antes que no haya escapatoria.

‘Halloween: la noche final’

Laurie Strode (Jamie Lee Curtis) vive con su nieta Allyson (Andi Matichak) en Haddonfield. La única sobreviviente de la masacre de 1978 ve como regresa el pasado, de la mano de Corey Cunningham (Rohan Campbell), y la pone frente a frente al hasta ahora desaparecido asesino Michael Myers.

‘Alucinaciones’- Netflix

Película conocida como ‘Delirium’, Tom Walker (Topher Grace) sale de una institución mental y debe cumplir arresto domiciliario durante un mes. El lugar asignado es la casa de sus padres, que murieron en circunstancias misteriosas. El hombre, que debe estar medicado, empieza a sentir cosas extrañas en el domicilio. Estas situaciones hacen que dude de su estabilidad mental y lo llevan a pensar que la mansión puede estar embrujada y que existe un secreto relacionado con la muerte de sus padres. Con Patricia Clarkson, Callan Mulvey, Braden Fitzgerald y Génesis Rodríguez.

‘El mal con el que vivo’ - HBO Max

La vida de Willow (Caoilinn Springall) , quien vive aislada junto a sus padres, cambia cuando ellos comienzan a ir al bosque de noche. La pequeña, abrumada por el cambio de su papá, decide averiguar lo que sucede y los sigue. Se encontrará con un secreto aterrador. Con Kit Harington, Ashleigh Cummings y James Cosmo. Dirige Alexander J. Farrell.