Hugh Laurie se disculpa por su reacción a críticas hacia ‘Dr House’: “Estaba medio borracho”

Sin duda una de las series más exitosas en el ámbito de las producciones médicas es ‘Dr. House’, que recientemente fue incluida en la plataforma Netflix.

La serie, de ocho temporadas, protagonizada por Hugh Laurie, quien personifica al médico Gregory House, fue criticada en la red X por la periodista inglesa Janet Murray, que no quedó muy entusiasmada con la estructura de la misma y no tuvo reparos en criticarla.

“Llegué tarde a la fiesta, pero he empezado a ver la temporada 1 de House. La misma narrativa en cada episodio. Un paciente tiene una enfermedad misteriosa. Hugh Laurie (House) se equivoca con el diagnóstico. El paciente casi muere. Hugh Laurie vuelve a equivocarse con el diagnóstico. Lo amenazan con despedirlo. El paciente vuelve a estar a punto de morir", analizó. “Hugh Laurie tiene una idea inesperada de último minuto. Acierta con el diagnóstico. No lo despiden. ¿Ocho temporadas de esto?”, dijo la crítica británica que seguramente no creyó que el propio protagonista le respondería.

La defensa de Hugh Laurie a Dr. House

Laurie respondió por la misma red en lo que pareció una especie de respuesta que hubiera dado el miso House. “Gracias por tu crítica, Janet. De hecho, intentamos un par de episodios en los que House (Hugh Laurie) (por favor, coloca los paréntesis en el lugar correcto) acierta a la primera, pero solo duraban 6 minutos. A NBC no le gustó. Luego probamos algunos en los que House nunca acierta y el paciente muere. Al público no le gustó“, escribió con evidente sarcasmo.

Luego siguió argumentando su defensa: “Se podría aplicar tu incisivo análisis a otras formas de arte: JS Bach escribió 30 variaciones Goldberg sobre la misma estructura de acordes; Frida Kalho pintó 50 retratos de sí misma; Henry Moore, ¿qué? El punto es, o era, variaciones sobre un tema; si todo lo que ves es hospital, médico bla bla, entonces no estaba destinado para ti (...) No obstante, ¡espero con interés tu primera novela!”, puntualizó el actor.

Tras la respuesta del intérprete, algunos cibernautas enviaron fuertes mensajes a la crítica. Ante esta situación, Laurie decidió excusarse.

“Lamento si la gente te ha estado atacando por mi tuit. No era para nada mi intención. Estaba apenas un poco borracho y ya estaba molesto por algo que no tenía nada que ver contigo”, mencionó el actor.

“Si te sirve de consuelo, yo también recibí lo mío. Al parecer, soy un idiota de piel muy fina, aunque ni siquiera era mi propia piel la que estaba en juego. Estaba defendiendo a los guionistas, a quienes adoraba”, puntualizó.

No obstante, se mantuvo en su defensa a la serie. “Evidentemente, no debería haber mencionado a Bach, Kahlo y Moore; me estaba buscando problemas. Habría sido mejor recurrir a las 10,000 canciones de blues escritas sobre la misma estructura armónica de doce compases. He escuchado la mayoría y seguiré haciéndolo. Porque amamos lo que amamos”, completó, sin dejar de defender su punto de vista.

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