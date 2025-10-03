‘Incontrolables’: final explicado y reparto. ¿Habrá segunda temporada?

Netflix sorprendió a finales de septiembre de 2025 con el lanzamiento de Incontrolables, una miniserie que rápidamente se convirtió en un tema de conversación a nivel mundial gracias a su historia inquietante, su elenco y un final abierto que dejó a muchos con más preguntas que respuestas. Creada y protagonizada por Mae Martin, la serie combina el thriller psicológico con toques de drama y crítica social, explorando temas como las comunidades de control, el trauma y la manipulación emocional.

Historia real de ‘Incontrolables’ de Netflix

La historia sigue a Alexander “Alex” Dempsey (Mae Martin), un policía que llega a un remoto pueblo llamado Tall Pines, donde hay un internado para adolescentes considerados “problemáticos”.

Este lugar es dirigido por Evelyn Wade (Toni Collette), una mujer carismática y enigmática que promete rehabilitación, pero en realidad, utiliza un sistema de coerción psicológica, implanta recuerdos falsos y recurre a drogas psicodélicas para mantener el control. A medida que Alex se sumerge en la investigación, se da cuenta de que la institución no es solo un centro educativo, sino una secta disfrazada, donde las reglas, castigos y terapias cruzan la línea de lo ético. Su conexión personal con su esposa Laura (Sarah Gadon), quien fue alumna de Evelyn y ahora está embarazada, añade una capa de complejidad al conflicto y lo lleva a descubrir verdades inquietantes.

Sydney Topliffe da vida a Abbie, una de las jóvenes internas que busca escapar, y Alyvia Alyn Lind encarna a Leila, atrapada emocionalmente dentro del sistema de Evelyn.

¿Qué ocurre en el final de ‘Incontrolables’ de Netflix?

Al final de Incontrolables, Abbie, Leila y Rory intentan escapar del centro, pero Rory se sacrifica y Leila decide quedarse, mientras que Abbie logra huir. Alex es capturado por Evelyn, pero Rabbit lo droga y él consigue liberarse. Al reencontrarse con su esposa Laura, se entera de que ella ha tomado el liderazgo del centro tras dar a luz, manteniendo vivo el sistema de control de Tall Pines. Aunque Alex sueña con escapar junto a Abbie y su bebé, en realidad sigue atrapado, mientras que Evelyn enfrenta un destino incierto y el ciclo de manipulación continúa bajo un nuevo mando.

¿Habrá segunda temporada de ‘Incontrolables’, serie de Netflix?

Por ahora, ni Netflix ni Mae Martin han confirmado o negado una nueva temporada de la miniserie. En una oportunidad, Martin aseguró para TV Insider que “me dijeron que era una miniserie, pero creo que hay más historias que contar sobre ella. Hemos dejado a los personajes en una situación de crisis. Espero que quede lo suficientemente atado para satisfacer a los espectadores, pero creo que hay nuevos lugares a los que podría ir“, dando a entender que, aunque fue planteada inicialmente como una miniserie, podría haber la posibilidad de cambiar de opinión.

Reparto de ‘Incontrolables’