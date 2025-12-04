Indy, el perro de ‘Good Boy’, fue nominado a Mejor Actor en los Premios Astra

Escrita y dirigida por Ben Leonberg, Good Boy es una película de terror que muestra a Indy, un golden retriever que lleva una vida tranquila con su familia humana, pero que más adelante comienza a darse cuenta de una serie de sucesos extraños, aterradores y peligrosos que ocurren en su casa. Sin embargo, por su naturaleza, no puede contarle a sus dueños lo que ve. “Un perro fiel se muda a una casa rural con su dueño Todd, solo para descubrir fuerzas sobrenaturales acechando en las sombras. Mientras entidades oscuras amenazan a su compañero humano, el valiente cachorro debe luchar para proteger a quien más ama”, se lee en la sinopsis de IMDb.

Indy, primer perro nominado a mejor interpretación en los Astra 2026

En las últimas horas, una noticia le ha estado dando la vuelta al mundo tras conocerse que el canino, protagonista de la historia donde su actuación estuvo llena de emoción, fue nominado en los Premios Astra. Indy logró transmitir ternura, miedo, lealtad, inseguridad y confusión con una naturalidad que conquistó la crítica. Su actuación fue tan impactante que muchos expertos coinciden en que su presencia definió por completo el tono inquietante de la película.

Indy compite en la misma categoría con Alfie Williams, de 28 años después, Alison Brie de Juntos, Ethan Hawke de Teléfono negro 2, Sally Hawkins de Tráela de vuelta y Sophie Thatcher de Compañera.

Los Astra Awards se llevarán a cabo 6 de enero de 2026 en Los Ángeles. En total, los premios cuentan con 39 categorías que reconocen lo mejor del cine, televisión, artes creativas y podcasts.