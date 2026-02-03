Inesperada decisión: Johanna Fadul fue expulsada de ‘La casa de los famosos Colombia 3’

La producción de 'La casa de los famosos Colombia‘ confirmó este lunes la expulsión inmediata de Johanna Fadul, luego del comentario que la actriz hizo durante la jornada de posicionamientos realizada el 1 de febrero.

Durante esta dinámica, en la que los participantes explican públicamente por qué desean que otro abandone la competencia, Fadul se dirigió a su compañero ‘Campanita’ con la siguiente frase: “Me posiciono ante ti y quiero que te vayas de la casa porque tanto tu alma como tu mente están tan oscuras como tu color de piel”.

El comentario de la actriz generó una reacción inmediata dentro de la casa y una fuerte controversia entre los televidentes.

Así fue la expulsión de Johanna Fadul de ‘La casa de los famosos’

Tras la emisión del episodio, el tema se volvió tendencia en redes sociales, donde numerosos usuarios pidieron a la producción tomar una decisión frente a lo ocurrido.

Luego de analizar lo ocurrido, el “Jefe” comunicó la decisión en una intervención emitida en televisión: “En horas recientes, la convivencia de la casa se vio interrumpida por un incidente lamentable. En televisión tenemos un compromiso innegociable con la diversidad. No permito que en esta competencia haya un espacio donde se generen hostigamiento y acoso. Tras analizar los hechos, he decidido aplicar la sanción máxima. Así que Johanna, a partir de este momento estás expulsada de la competencia”.

En su mensaje, ‘El Jefe’ de ‘La casa de los famosos’ enfatizó que el programa es un reflejo de la sociedad, pero también “un espacio que debe dar ejemplo de límites y respeto humano”.

Posteriormente, Johanna Fadul se levantó del sofá y acató la indicación con total tranquilidad, mientras Alexa y otros compañeros se acercaron a despedirla entre lágrimas.

