Inscripciones a ‘Yo Me llamo 2026’ para adultos y niños: requisitos, link y paso a paso

Desde su estreno, hace más de 10 años, Yo me llamo se ha convertido en uno de los concursos musicales más exitosos de la televisión colombiana. Este programa, que se transmite por Caracol Televisión, reúne a participantes que quieren demostrar que no solo pueden cantar como sus artistas favoritos, sino que también pueden convertirse en su doble perfecto en el escenario. Cada concursante no solo interpreta canciones, sino que también adopta la voz, los gestos y la esencia del artista que imita.

Así puede inscribirse a ‘Yo me llamo’ y ‘Yo me llamo mini’

En las últimas horas, Caracol Televisión anunció que nuevamente comenzó la búsqueda para Yo me llamo y Yo me llamo mini, que es la versión de los niños que cautivó el año pasado con su primera temporada.

Desde el 6 de abril hasta el domingo 26 a las 11:59 p. m., estarán abiertas las convocatorias virtuales para esta nueva temporada. Amparo Grisales, César Escola y Aurelio Cheveroni están listos para encontrar a los dobles exactos.

Las inscripciones para ‘Yo me llamo’ se realizan únicamente a través de la página oficial del programa: https://www.caracoltv.com/yomellamo

Allí, los aspirantes encontrarán los formularios que deben llenar, ya sea de la versión adultos, que es a partir de los 18 años, o de la versión mini que es para niños entre los 5 y los 13 años. Enseguida, deberán dar clic en la opción para la cual desean aplicar y seguir paso a paso las indicaciones. Según el canal, el proceso es gratis y no requiere intermediarios, lo que significa que cualquier persona puede aplicar directamente desde su casa.

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Duración: máximo 3 minutos imitando al artista que quiere representar

4. Acepte términos y envíe el formulario Después de esto, su inscripción queda registrada.

Los fanáticos han dejado sus comentarios expresando su emoción por el regreso del programa: “Solo por ver a Aurelio me lo veo”, “a mí me encanta y el programa siempre ha sido Amparo, ella es parte fundamental”, “excelente programa”, “lo mejor de lo mejor”, “lo estamos esperando con ansias”, “el programa más esperando del año”, “que vuelvan pronto”, “amo este programa, me encanta”, “lo mejor”, “ya quiero que comience”.