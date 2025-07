Isa Carvajal: edad, hijos, profesión y más sobre la participante del ‘Desafío 2025′

El Desafío del Siglo XXI se estrenó el pasado 2 de julio con un gran éxito de audiencia, respaldado por cifras que confirman que sigue siendo uno de los realities más vistos por los colombianos. En ese panorama, participantes como Isa Carvajal ya generan conversación en redes sociales y despiertan la curiosidad del público por su historia personal.

Ella es Isa Carvajal, la controvertida participante del ‘Desafío 2025′

Isabel Carvajal tiene 27 años y es oriunda de Medellín. En una entrevista publicada por las redes sociales del programa, contó que se dedicaba a ser modelo webcam y que, aunque nunca se imaginó participando en una competencia extrema como esta, se animó por una poderosa razón: su hija de 6 años. “Tuve mucho miedo de ser mamá y a veces el tema se me dificulta mucho. Mantengo en un dilema con mi maternidad, pero amo ser mamá”, confesó inicialmente.

Para Isa, la maternidad ha sido una experiencia transformadora, con momentos de duda, pero también de profundo amor. Su hija, según explicó, no solo es su inspiración, sino también el motor que la impulsa a romper miedos y buscar nuevas oportunidades. “Para mi hija quiero una vida estable y que sea una niña feliz. Quiero que luche por sus sueños, que entienda que es una niña valiente, hermosa y suficiente, y que su valor no depende de lo que digan otras personas”, expresó con emoción.

“Yo sería capaz, como se dice por ahí, de matar y comer del muerto por mi hija. Ella lo es todo para mí y, ojalá Dios no lo permita, pero si le llega a pasar algo, yo soy capaz de acabar con el mundo entero”, agregó la participante del Desafío del Siglo XXI.

Además, advirtió que llegó soltera al programa, pues decidió disfrutar de su soledad tras pasar por varias relaciones sentimentales en las que no logró sentirse plena. Incluso, aunque en redes sociales la han relacionado con su compañero Anthony Zambrano, Isa fue clara al señalar que no tiene planes de romance durante la competencia.

Isa Carvajal y su pasado como modelo webcam

En la misma conversación con las redes del programa, Isa también habló abiertamente sobre su pasado como modelo webcam, una etapa que, según dijo, ya quedó atrás. Aseguró que esa experiencia le permitió crecer personal y económicamente, pero que llegó un punto en el que dejó de sentirse plena.

“Dejé atrás esa versión de Isa que ya necesitaba cambiar, que quería algo nuevo y que quería retarse, y que sabía que lo podía hacer. Ya no lo disfrutaba, ya no me identificaba y ya no lo hacía con la misma pasión y emoción que lo hice en algún momento”, admitió.

Precisamente, esa desconexión llevó a Isa Carvajal a replantear su rumbo y buscar un nuevo camino, uno que le permitiera reconectarse con sus sueños más auténticos, como tener su propio café o lanzar una marca de ropa. Así, el Desafío 2025 se convirtió para ella en mucho más que una prueba física: es, en sus palabras, una oportunidad de renacer.

“Necesitaba reencontrarme con esa Isa que quería su propio negocio... y el Desafío fue la oportunidad de reencontrar esa versión que soñaba en grande”, concluyó con la voz entrecortada.