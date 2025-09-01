Isabela Córdoba rechazó invitación para concurso de belleza. “No estaba lista”

La actriz y modelo Isabela Córdoba, recordada por sus papeles en producciones como Vecinos, sorprendió recientemente al anunciar su participación en Miss Universe Colombia 2025, certamen que por primera vez se desarrollará bajo un formato de reality televisivo. Aunque su presencia en el concurso ha generado expectativa, la propia artista confesó que este no era un camino que tuviera planeado recorrer y que incluso, en un inicio, no se sentía preparada para asumir el reto.

En una conversación con el programa Bravissimo de CityTV, Córdoba relató que en años anteriores había recibido invitaciones para presentarse al Concurso Nacional de Belleza, pero las rechazó porque sentía que “no era el momento”. Fue su entorno más cercano el que la motivó a dar finalmente el paso. “Mi hermana siempre me preguntaba por qué no me presentaba al reinado. Y mi mejor amiga fue aún más directa: me dijo que RCN estaba organizando Miss Universe Colombia y que estaba segura de que yo debía estar allí. Ese empujón fue determinante”, contó la actriz.

La decisión llegó en un momento inesperado de su vida. “Fue una puerta que se abrió muy inesperada. Aunque todavía no me siento cien por ciento, ahora tengo otra madurez, una visión diferente de lo que significa este certamen”, aseguró. Córdoba también destacó los cambios que ha tenido el concurso en los últimos años, especialmente desde 2022, cuando se eliminaron requisitos restrictivos como el de ser soltera o no haber tenido hijos. “Eso me parece maravilloso. Ahora es la reina real, que también es humana”, afirmó.

En cuanto a su preparación, la artista reconoció que no ha sido fácil adaptarse al ritmo que exige un concurso de esta magnitud. “No tuve tiempo de prepararme en lo técnico, en pasarelas o fogueo de prensa, porque mis experiencias previas en pasarela eran muy distintas. Sin embargo, ya entrado en esto dije: ‘vamos a meterla toda’. Estoy muy juiciosa, sigo preparándome y dándole con disciplina”, explicó.

Sobre el formato de reality, Córdoba considera que permitirá mostrar una cara más auténtica de las participantes, lejos de la idea de perfección inalcanzable. “El público podrá vernos en nuestros momentos de miedo, inseguridad, pero también en nuestra fortaleza. Ya no es solo la belleza superficial, sino esa capacidad de sacar poder desde adentro”, señaló.

Su presencia en Miss Universe Colombia marca un nuevo capítulo en su carrera, esta vez desde un escenario distinto al de la actuación, pero con la misma convicción de dejar huella. “Este concurso me reta, me impulsa a crecer y a mostrar una versión de mí que quizás muchos no conocían”, concluyó.