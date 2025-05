Isabela Merced: “Dina es un respiro entre tanto caos en un mundo postapocalíptico”

Luego de enfrentarse a corredores, acechadores, la milicia, un grupo rebelde, cazadores y una secta caníbal, Joe (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) lograron conmover a los espectadores de la primera temporada de “The Last Of Us”, la serie de HBO que revive en la pantalla chica el famoso videojuego. El escenario postapocalíptico se apoderó del mundo y obligó a los protagonistas a cuestionarse su propia existencia a través de dilemas morales, exploración emocional, drama y acción. Juntos, Joe y Ellie combatieron las consecuencias que dejó el hongo Cordyceps, y entre tantas batallas, crearon un vínculo que los acompañó durante casi todos los capítulos.

La segunda entrega de la producción, creada por Neil Druckmann y Craig Mazin, también es emocionalmente intensa. Los nuevos personajes, giros inesperados y narrativa ambiciosa harán que los espectadores reflexionen sobre sus propias ideas del perdón, la justicia, la venganza y el amor. Dina, interpretada por la actriz peruano-estadounidense Isabela Merced, aparece por primera vez en la serie como el interés amoroso de Ellie. Es una luz entre tanto caos, y su nueva compañera de aventuras. Su amistad logró ser tan cercana, hasta el punto de transformarse y convertirse en una relación sentimental profunda gracias a la complicidad y el apoyo mutuo en medio de las adversidades.

Dina en ‘The Last of Us’ es un respiro entre tanto caos

En entrevista exclusiva con Vea, la actriz habló sobre lo que significó para ella interpretar a este personaje, que también es clave en los videojuegos. “El hecho de que la serie sea una adaptación de un videojuego hizo que todo fuera muy retador, porque los tiempos fueron limitados. En cuanto a Dina, sabía que tendría un papel mucho más importante dentro de esta temporada, cuando recibí el guion le hice al director muchas preguntas sobre su personalidad. Ella tiene energía de líder, y es capaz de ser completamente devota a Ellie, su propósito está claro, es un respiro entre tanto caos”, contó.

En varios momentos, Dina toca varios temas de su infancia y muestra la oscuridad de su pasado. Se muestra vulnerable ante Ellie, que en vez de juzgarla, la entiende y admira que, aunque sufrió tanto en su pasado, sigue siendo extrovertida, valiente y empática. Para Merced, esto fue clave a la hora de construir su personaje y entenderla a nivel emocional. “Como muchas personas en la vida real, la forma en la que Dina lidia con los fantasmas de su pasado es a través del humor. También siento que trata de solucionar muchos de sus problemas y sus duelos internos a través de Ellie, es como cuando sabes que un amigo tuyo está pasando por un mal momento y lo aconsejas sabiendo que es libre de tomar las decisiones que considere”, dijo a actriz, agregando que Ellie y Dina son un espejo a pesar de ser tan distintas, pero juntas sacan la mejor versión de cada una.

También abordó la complejidad de su personaje, que además, está embarazada de su expareja en un contexto repleto de violencia. Siendo una mujer queer en un mundo postapocalíptico, la actriz sintió una gran responsabilidad al ser la representación directa de un sector de la sociedad, aunque tomó la decisión de no dejarse llevar por las etiquetas y crear un personaje auténtico. “Me pareció interesante la visión de los directores frente a la relación de Dina y Ellie, el tema de la homosexualidad y ‘salir del clóset’ fue duro para mi personaje, porque cuando decidió abrirse, su madre la rechazó. Las escenas con Ellie fueron más bien improvisadas y decidimos hacer cosas que no estaban en el guion, como besos espontáneos y esas cosas que surgieron de la comodidad de ambas. Queríamos mostrar una conexión real”.

Y es que el mundo de “The Last Of Us” fue algo completamente nuevo para Merced, un reto que asumió como mujer con raíces latinas y que dio sus frutos, pues según la crítica, su interpretación ha sido bien recibida gracias a su capacidad de ser asertiva con la esencia que define a Dina, tanto en los videojuegos, como en el guion de la serie. La actriz, que ha participado en películas como “Transformers: The Last Knight”, “Sweet Girl”, “Madame Web”, Alien: Romulus” y “Superman”, admitió que los latinos están en un buen momento en la industria, y reconoció que “podría ser mejor”.

“Estoy muy agradecida por haber sido tomada en cuenta para esta producción, y creo que los latinos en general nos hemos convertido en piezas claves para grandes producciones. El director de casting de “The Last of Us” me dijo una vez que elegía a la gente por la calidad de personas que eran, no por su nacionalidad. Creo que para nosotros como latinos este es un buen momento, falta mucho más, pero estamos mejor que antes y estoy feliz de ser parte de eso”, expresó Merced.

‘The Last of Us’ es una serie que invita a la reflexión

Si bien “The Last Of Us” es una serie de ficción basada en un videojuego, su interpretación de un mundo postapocalíptico no está alejado del todo de la realidad. Para la actriz, resultó interesante ver cómo en una situación ficticia la sociedad transforma todas sus creencias e ideologías, y confesó que le aterrorizaba pensar en lo que los humanos serían capaces de hacer para mantenerse con vida.

“Estos escenarios no están tan alejados de la realidad que un día vamos a vivir, porque somos culpables del calentamiento global, sabemos que estamos acabando con el lugar en el que vivimos, y eso eventualmente va a cambiarlo todo. Somos parásitos que crecen todo el tiempo y creo que ya es demasiado tarde para salvarnos de una situación así, ojalá sin zombis y hongos mortales, pero seguro habrá mucha escasez”.

La serie, estrenada en 2023 fue aclamada por la crítica gracias a su producción, guion y las actuaciones de Pascal y Ramsey. Estos elementos hicieron que “The Last Of Us” se convirtiera en una de las series más vistas de HBO, y elevó el estándar de las adaptaciones de videojuegos a la pantalla chica. Exploró temas tan profundos como importantes: pérdida, supervivencia, moralidad en condiciones extremas y relaciones humanas. También abordó debates sobre la representación LGBTQ+ con la llegada de Dina y recordó el valor de la valentía en un contexto que podría no ser ajeno a la realidad.