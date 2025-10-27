It: welcome to Derry: primer capítulo explicado y fecha de estreno del segundo episodio

El universo de It regresa a la pantalla, esta vez en formato de serie. It: Welcome to Derry, la nueva producción de HBO Max, se presenta como la precuela de las exitosas películas dirigidas por Andy Muschietti e inspiradas en la novela de Stephen King. El primer episodio se estrenó el pasado 26 de octubre, dando inicio a una historia que busca explorar los orígenes del temible Pennywise y el oscuro pasado del pueblo que lo vio surgir.

Ambientada en la década de 1960, la serie cuenta con un elenco encabezado por Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk y James Remar, además del regreso del propio Andy Muschietti como productor ejecutivo y director de algunos episodios. Con una atmósfera inquietante y una narrativa más centrada en el miedo psicológico, esta producción promete expandir el mito del payaso asesino que aterrorizó a toda una generación.

Explicación del primer capítulo de ‘It: welcome to Derry’

En plena carretera de Maine, un niño llamado Matty Clements intenta escapar del pueblo pidiendo un aventón en la carretera. Una familia se detiene a recogerlo, pero lo que parece un gesto amable se convierte en una pesadilla: durante el trayecto, la mujer entra en trabajo de parto y el bebé que nace se transforma en una criatura espantosa. El caos termina en sangre, gritos y una sensación inquietante que marcará el tono de toda la serie: en Derry, nada es lo que parece y el mal puede tomar cualquier forma.

“Teníamos que empezar con algo muy fuerte, porque así habíamos marcado el tono en las películas”, explicó la productora Barbara Muschietti sobre esta escena.

Meses después, la historia se traslada a dos frentes. Por un lado, conocemos a Leroy Hanlon (Jovan Adepo), un oficial que llega a la base aérea local y se enfrenta a la hostilidad de sus compañeros en una época cargada de racismo y tensiones sociales. Por otro, un grupo de jóvenes —Lilly, Phil, Teddy y Ronnie— empieza a notar señales extrañas en el pueblo: voces que se cuelan por las tuberías, canciones que suenan desde los desagües y apariciones que los adultos prefieren ignorar.

Cuando Lilly escucha una melodía en el baño del cine y convence a sus amigos de ir a investigar, el juego se les sale de las manos. En plena proyección de The Music Man, Matty —el niño del comienzo— aparece dentro de la película, pálido, desencajado y como si el pueblo entero lo hubiera olvidado. Lo que sucede después es una secuencia de puro caos: la pantalla cobra vida, un bebé monstruoso atraviesa la sala y varios de los jóvenes mueren en un estallido que mezcla sangre y gritos.

El final deja claro que esta precuela no busca repetir la historia de las películas, sino mostrar cómo empezó la pesadilla. El sistema de alcantarillas, las primeras desapariciones y los globos que aparecen sin explicación marcan el regreso del mal a Derry. Pennywise todavía no se muestra por completo, pero su presencia se siente en cada escena.

Con este primer episodio, It: Welcome to Derry plantea una idea más amplia: que el verdadero terror no es el payaso, sino el propio pueblo, su silencio y su manera de acostumbrarse al miedo. “Stephen King siempre asoció el mal con la injusticia humana”, añadió Andy Muschietti, también productor: “Pennywise no es la causa, es el reflejo de lo que Derry ya es”.

¿Cuándo se estrena el segundo cpaítulo de ‘It: welcome to Derry’?

El segundo episodio se estrenará el 31 de octubre a las 8:00 p.m. (hora de Colombia) a través de HBO Max, coincidiendo con la noche de Halloween. Una fecha ideal para sumergirse en el terror que sigue creciendo en esta inquietante historia.

