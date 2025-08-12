Iván Lalinde y Abrahan, del ‘Desafío’, protagonizaron tenso encuentro en ‘Día a Día’

El reciente eliminado del Desafío Siglo XXI, Abrahan —capitán de Beta hasta hace poco— volvió esta mañana a la televisión nacional como invitado de Día a Día. Lo que debía ser una aparición para comentar su paso por el reality se transformó en un momento incómodo cuando se encontró con Iván Lalinde, crítico público de varias de sus decisiones dentro del encierro.

Así fue el encuentro entre Iván Lalinde y Abrahan en el ‘Desafío’

La entrada al set ya anticipó que no sería un saludo cálido: Lalinde apareció con un atuendo que recordaba a la máscara de Hannibal Lecter —con las manos aparentemente inmovilizadas— en una puesta en escena que subrayó su intención de cuestionar, más que de recibir con efusividad al exconcursante.

Tras la presentación, Abrahan fue recibido por el resto del panel —Carlos Calero, Carolina Cruz, Catalina Gómez y Carolina Soto—, pero la actitud de Iván Lalinde fue fría. Sin embargo, el momento más tenso llegó cuando Soto retiró la mascarilla que llevaba su compañero y este pronunció una frase que encendió las reacciones en el estudio: “no puedo decir ‘mucho gusto’, la verdad”. Fue entonces cuando el presentador criticó con dureza el temperamento y las actitudes de Abrahan en el reality, recordando unas declaraciones previas del exparticipante.

“¡Qué personaje es usted! Lo digo por cómo, con esa actitud y ese temperamento, logró despertar tantas cosas feas en varios de nosotros los televidentes. Es que, en una entrevista, usted dijo que el fin justificaba los medios. Usted dijo que llegaba a atropellar y engañar a la gente", comentó el antioqueño de 51 años antes de ser retirado del set de grabación. Mientras que Abrahan, por su parte, negó haber usado términos como “atropellar” y se defendió frente a las acusaciones.

La conversación en el set continuó con preguntas sobre su paso por el Desafío Siglo XXI, las estrategias que empleó en las pruebas y sus vínculos con otros participantes. El exconcursante respondió a cada intervención, manteniendo su posición frente a los comentarios del presentador. El segmento cerró con la despedida del invitado y la transición a otros temas del programa matutino.

Cabe recordar que la aparición de Abrahan en Día a Día se suma a la ronda de entrevistas que el matutino de Caracol Televisión ha realizado con los más recientes eliminados del reality.