James Cameron confirma que trabaja en una nueva película de ‘Terminator’

Según confesó en entrevista, el cineasta dio luz verde a la producción, aunque reveló que está teniendo problemas para escribir el guion.

Por Redacción Vea
16 de septiembre de 2025
Turin (Italy), 25/02/2025.- A dummy depicting a character played by actor Arnold Schwarzenegger in the film 'Terminator 2' is on display as part of 'The Art of James Cameron' exhibition at the National Cinema Museum in the Mole Antonelliana in Turin, Italy, 25 February 2025. The exhibition runs from 26 February to 15 June 2025. It presents exhibits from six decades of artistic expression by US director James Cameron with a selection of works taken from his private archive. (Cine, Italia) EFE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO
Fotografía por: ALESSANDRO DI MARCO

James Cameron regresará al mundo de Pandora cuando este 19 de diciembre llegue a las salas Avatar: Fuego y ceniza. El director y guionista ha confirmado ahora que se encuentra trabajando en una nueva entrega de otra de sus grandes franquicias: Terminator, aunque reconoce que se enfrenta a un gran problema a la hora de desarrollar el guion.

Según ha confesado en una entrevista con CNN, Cameron está atravesando un bloqueo creativo, y no se debe a la falta de inspiración sino a que está “teniendo dificultades para escribir ciencia ficción en este momento“. “Tengo la tarea de escribir una nueva historia de Terminator. Hasta ahora no he podido avanzar mucho porque no sé qué contar que no se vea superado por eventos reales. Estamos viviendo en una era de ciencia ficción actualmente“, afirmó.

Las declaraciones de Cameron no son sorprendentes, considerando los avances acelerados en el campo de las inteligencias artificiales y un clima político cada vez más inestable. Dicho esto, el director y guionista goza de la suficiente pericia y capacidad para salir airoso de este escollo creativo a la hora de abordar el guion de la nueva película de Terminator.

En cuanto a Avatar 3, la cinta seguirá a Jake Sully (Sam Worthington) y Neytiri (Zoe Saldaña) afrontando los intentos de colonización de la RDA en Pandora, liderados por la general Ardmore (Edie Falco) y el coronel Quaritch (Stephen Lang).

Liderado por Varang, el clan de la Ceniza representará, tal y como ya detalló Cameron el pasado mayo a Empire, un “aspecto más oscuro” de la sociedad Na’vi, endurecido por la lucha y dispuestos a hacer “cosas que consideraríamos malvadas“.

Por otro lado, Kate Winslet regresará como Ronal, una figura muy importante dentro de la comunidad Metkayina. La cinta también presentará a los Wind Traders, el pueblo del viento, cuyo líder, Peylak, estará interpretado por David Thewlis.

Avatar: Fuego y ceniza contará también en su reparto con Sigourney Weaver, CCH Pounder, Jack Champion, Bailey Bass y la incorporación de Michelle Yeoh al elenco. En cuanto a la cuarta entrega de la franquicia, verá la luz en cines el 21 de diciembre de 2029.

Cameron pondrá el broche de oro a su exitosa saga de ciencia ficción el 19 de diciembre de 2031 con Avatar 5, la cual, en principio será también la última entrega de la descomunal franquicia.

Temas:

James Cameron

terminator

