James Gunn contó reacción de Henry Cavill al saber que no era Superman: “Terrible”

En el 2022 cuando se planeaba la secuela de ‘El hombre de Acero’ hubo cambios en la compañía detrás de la película, DC contaba con nuevas cabezas, se trataba de James Gunn y Peter Safran. Un par de meses antes de sus nombramientos, Henry Cavill anunció que se enfundaría nuevamente en el traje del súper héroe para protagonizar ‘El hombre de Acero 2′, algo que celebraron los seguidores era octubre.

En diciembre, Cavill sorprendió con un mensaje inesperado al comunicar en sus redes que ya no usaría más el famoso traje. “Acabo de tener una reunión con James Gunn y Peter Safran y es una triste noticia para todos. Después de todo, no regresaré como Superman. Después de que el estudio me dijera que anunciara mi regreso en octubre, antes de su contratación, esta noticia no es la más fácil, pero así es la vida. El cambio de guardia es algo que sucede. Respeto eso. James y Peter tienen un universo que construir. Les deseo a ellos y a todos los involucrados con el nuevo universo la mejor de las suertes y la más feliz de las fortunas. Para aquellos que han estado a mi lado a lo largo de los años... podemos llorar un poco, pero luego debemos recordar... Superman todavía está presente. ¡Todo lo que representa todavía existe, y los ejemplos que nos da todavía están ahí! Mi turno de usar la capa ya pasó, pero lo que representa Superman nunca pasará. Ha sido un viaje divertido con todos ustedes, hacia adelante y hacia arriba”, decía el comunicado de Henry sobre su despido.

Era claro que se cancelaba El hombre de Acero 2 y el superhéroe tendría un nuevo universo ideado por James Gunn y Peter Safran, quienes declararon en su momento. “Entre los que están en la lista está Superman. en las etapas iniciales, nuestra historia se centrará en una parte anterior de la vida de Superman, por lo que el personaje no será interpretado por Henry Cavill”, corroborando así lo publicado por Cavill.

“Fue absolutamente devastador” para Henry Cavill

En una reciente entrevista, James lamentó cómo se dieron las cosas en aquel tiempo explicando que el cambio de ejecutivos en DC ocasionó confusión y que otras personas tomaran decisiones sobre el personaje y le dijeran a Cavill que él seguiría interpretándolo, pero en realdiad no era así, pues su intención era alejarse por completo de lo planteado por Zack Snyder con El hombre de acero. Así el nuevo proyecto sería Superman y luego se anunció que David Corenswet sería el sucesor.

En el pódcast Happy San Confused, Gunn indicó que “Fue algo terrible. Fue absolutamente devastador tener que revelar esa noticia a Henry. Peter y yo nos sentamos con él para darle la noticia que haríamos un reinicio del universo DC con Superman y con un nuevo actor".

“Lo creas o no, el día en que estábamos a punto de confirmar que teníamos el trabajo en DC Studios e íbamos a cerrar el trato, justo fue cuando anunciaron que Henry volvía. Y yo estaba como ‘¿qué ocurre?’. Sabíamos cuál era nuestro plan. El plan era venir y hacer Superman. Fue algo muy injusto para él y una total decepción”.

El ejecutivo y director que ha alcanzado la gloria de la taquilla con su nuevo Superman atribuyó lo ocurrido a un vacío que se generó: “En aquel momento había como un vacío de poder. Mucha gente tenía su propia idea de qué hacer en DC y quería imponerla a la fuerza, pero David Zaslav no lo tuvo en cuenta”.

Destacó que pese a lo doloroso que fue la noticia para Cavill, siempre fue un gentil y comprensivo. “Fue un caballero absoluto y se lo tomó muy bien. Me dijo ‘lo único que pido es poder revelarlo yo en lugar de que lo hagan ustedes’. Y dije ‘cuánta clase’”. Así mismo recalcó que en un futuro quisiera tenerlo en uno de los proyectos. “Hablé con él sobre ello en su día. Me encantaría meter a Henry en algo”. Al final resumió: “De verdad fue terrible como se manejó todo”.

