Jennifer Lawrence confirmó su regreso a ‘Los juegos del hambre’ tras 11 años ¿Qué reveló?

Jennifer Lawrence confirmó que volverá a interpretar a Katniss Everdeen en ‘Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha’, la nueva película de la saga cinematográfica que llegará a los cines en noviembre.

La actriz estadounidense retomará uno de los personajes más reconocidos de su carrera, después de más de una década sin aparecer en la saga que la convirtió en una estrella mundial.

El anuncio se produjo durante una entrevista en el pódcast ‘Call Her Daddy’, conducido por Alex Cooper. Allí, Jennifer Lawrence habló sobre su regreso a la historia creada por Suzanne Collins y compartió algunos detalles del reencuentro con antiguos compañeros de reparto, una noticia que despertó el interés de los fanáticos de la franquicia.

Jennifer Lawrence recordó su reencuentro con el elenco de ‘Los juegos del hambre’

La última vez que Lawrence interpretó a Katniss fue en ‘Los juegos del hambre: Sinsajo – Parte 2’, estrenada en 2015. Desde entonces, su posible regreso al universo de Panem había sido motivo de especulación, especialmente después de que en diciembre de 2025 comenzaran a circular reportes sobre su participación en la nueva producción.

Durante la conversación con Cooper, la actriz recordó la experiencia de volver a trabajar con parte del equipo que la acompañó en las películas anteriores. Según contó, reencontrarse con las mismas personas detrás de cámaras hizo que la experiencia fuera especialmente significativa.

“Fue increíble”, afirmó Jennifer Lawrence al recordar el rodaje. También habló de la cercanía que mantiene con Josh Hutcherson, quien volverá a interpretar a Peeta Mellark, y describió el encuentro como una experiencia emotiva.

La actriz contó que ella y Hutcherson permanecieron muy unidos durante el reencuentro. “Josh y yo no íbamos ni al baño sin estar abrazados”, agregó a modo de broma.

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Woody Harrelson, quien interpreta a Haymitch Abernathy en las películas originales, también estará en la nueva entrega. Durante la entrevista, Lawrence recordó entre risas algunas anécdotas divertidas junto a su compañero y destacó la cercanía que mantienen, una muestra de la complicidad entre los actores y de por qué volver a compartir el set con parte del elenco original fue una experiencia especial para ella.

¿Qué se sabe sobre la nueva película de ‘Los juegos del hambre’?

‘Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha’, cuyo título original es ‘The Hunger Games: Sunrise on the Reaping’, tiene previsto su estreno en noviembre de 2026. La producción está basada en la novela homónima de Suzanne Collins y cuenta con la dirección de Francis Lawrence.

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A diferencia de las películas protagonizadas por Jennifer Lawrence, esta historia se concentra en el pasado de Haymitch Abernathy, quien será interpretado en su juventud por Joseph Zada. La trama transcurre durante los 50.º Juegos del Hambre, muchos años antes de los acontecimientos que llevaron a Katniss a convertirse en el símbolo de la resistencia contra el Capitolio.

El regreso de Lawrence y Hutcherson representa un vínculo con la historia original, aunque todavía no se han detallado ampliamente sus apariciones en la película. La novela en la que se basa la producción incluye un epílogo que conecta los acontecimientos del pasado con Katniss, Peeta y Haymitch años después.

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