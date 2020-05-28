Jesse & Joy tendrán documental en HBO Max. “Sabrán lo que nunca dijimos”

Los hermanos Jesse y Joy Huerta, el dúo mexicano de pop que ha conquistado escenarios internacionales durante más de 15 años, abrirán las puertas de su vida personal y artística en un nuevo documental de HBO Max. Bajo el título Jesse & Joy: Lo que nunca dijimos (What We Never Said Before), la producción se estrenará el 25 de septiembre y contará con cuatro episodios que prometen mostrar un retrato honesto y profundo de los artistas.

El documental, producido por Mandarina Contenidos, ofrecerá acceso exclusivo a imágenes y testimonios inéditos, revelando no solo la trayectoria musical del dúo ganador de múltiples premios Grammy Latinos, sino también los momentos de vulnerabilidad, los lazos familiares que han marcado su carrera y los desafíos que han enfrentado fuera del escenario. Según el comunicado oficial de HBO Max, la serie abordará temas como la salud mental, la identidad, el proceso creativo y las experiencias que los han moldeado como personas y músicos.

Desde su debut en 2006, Jesse & Joy se han ganado el cariño del público con canciones que han marcado a toda una generación, como “¡Corre!”, “Ecos de amor” y “Dueles”. Sin embargo, pocas veces han compartido detalles tan íntimos de su vida. “Queríamos contar nuestra historia de una manera auténtica, mostrar lo que hay detrás de las canciones y las luces del escenario”, señalaron los hermanos en declaraciones recogidas por medios internacionales.

El estreno llega en un momento clave para el dúo, que recientemente ha retomado giras y colaboraciones tras la pausa que impuso la pandemia. La producción busca mostrar no solo el éxito, sino también las dificultades que enfrentan los artistas cuando apagan las luces del espectáculo. Con entrevistas, archivos personales y momentos actuales, Lo que nunca dijimos pretende acercar a los fans al lado humano de Jesse & Joy, revelando facetas desconocidas de su relación como hermanos y compañeros de trabajo.

El proyecto también resalta la importancia del mercado latino en las plataformas de streaming. HBO Max continúa apostando por contenidos originales en español que conectan con el público de la región, y este documental es una prueba del interés por historias auténticas que trascienden la música.

Con este lanzamiento, los seguidores de Jesse & Joy tendrán la oportunidad de acompañarlos en un viaje emocional y honesto, donde las canciones se convierten en la puerta de entrada a sus vivencias más personales. El documental estará disponible para suscriptores de HBO Max en América Latina a partir del 25 de septiembre.