Jessi Uribe recordó su paso por ‘Yo me llamo’: “Fue muy duro para mí”

En 2019, Jessi Uribe hizo parte del equipo de jurados de Yo me llamo, en el que estuvo acompañado por Amparo Grisales y César Escola. Y aunque el cantante ya había participado en un programa de canto como participante (A otro nivel), estar al otro lado del escenario fue para él una experiencia compleja.

Así lo reconoció en una reciente entrevista en la que, además, contó cómo fue trabajar junto a estas populares figuras de la televisión colombiana.

¿Qué dijo Jessi Uribe sobre ‘Yo me llamo’?

En una charla con la emisora Los 40 Colombia y su programa Impresentables, el intérprete de Dulce Pecado sorprendió al revelar que su paso por el programa de Caracol Televisión fue más retador de lo que algunos pensaban.

De acuerdo con Jessi Uribe, para él fue difícil adaptarse a un formato en el que, además de jurado, ejercía como presentador. Además, aseguró que trabajar con personas que tienen una amplia experiencia y trayectoria, como Amparo Grisales y César Escola, hizo más difícil desarrollar esta tarea.

“Fue muy duro para mí lidiar con Amparo [...] No quiero decir que ella sea mala clase ni nada de eso, sino que yo soy cantante y artista, y ser presentador es otra vuelta”, comentó el bumangués de 37 años.

Puedes ver aquí: “Nos desencontramos”, Karen Martínez habló sobre su separación de Juanes

“Me echaban un chiste y nos reíamos y todo, pero decían ‘corte’ y cambiaban de tema, mientras yo todavía riéndome ¡A mí eso me daba durísimo! A mí eso me mataba, estar ‘cagad*’ de la risa y cambiar de un momento a otro”, agregó Jessi Uribe, quien recordó también que hace varios años se presentó en Yo me llamo con su papá: “Él como Vicente Fernández y yo como Joan Sebastián”.

La canción que Jessi Uribe ya está “cansado” de interpretar

En su charla con Los 40 Colombia, al cantante le preguntaron si está “cansado” de que le pidan alguna de sus canciones. Fue entonces cuando aseguró: “Uy, parce. Yo creo que ‘Matemos las ganas’. Esa canción me ha traído muchas cosas bonitas, gloria a Dios, y le doy muchas gracias. Pero es que hay momentos en que no estoy como en ese modo”.

No te pierdas: “Estoy rota”, Karen reapareció destrozada en ‘Día a Día’ tras su salida del ‘Desafío XX’

Por último, Jessi Uribe mencionó que también está cansado de hablar sobre su exesposa y los problemas que tuvo con ella en su momento, y también de que le pregunten sobre los inicios de su relación amorosa con Paola Jara.