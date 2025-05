Jimmy Vásquez criticó al ‘flaco’ Solórzano por su participación en LCDLF

Fernando Solórzano, conocido en el mundo de la actuación como el ‘flaco’ Solórzano, fue recientemente eliminado del reality emitido por RCN “La casa de los famosos”. Su participación allí fue sorpresiva para muchos de sus seguidores en su momento, sin embargo, fue uno de los participantes más queridos de esta temporada.

En entrevista con Vea, el actor reveló que no fue una experiencia fácil participar en el formato. “Es una experiencia tenaz, intensa, que nadie que está allá se imagina cómo es. Yo no me fui al programa de una forma alocada, yo me fui programado a que iba a enfrentarme conmigo mismo,iba a enfrentar unos miedos que yo tengo y ahí iban a estar presente todos los días,desde que entré comenzaron.Para mí era un sufrimiento voluntarioy eso fue una cosa positiva, porque estaba ahí, comenzando a conocer, a cotejar cosas dentro de mí”, dijo.

El actor se destacó durante toda su participación en el programa, por su educación y tranquilidad. Pocas veces se le vio discutiendo con alguien y siempre tuvo claro que su paso por el reality tenía un propósito para su vida personal. En entrevista con La Kalle, el también actor Jimmy Vásquez, hizo algunas declaraciones sobre la participación de su colega Solórzano en el programa, dejando entrever el presunto propósito.

¿Qué dijo Jimmy Vásquez sobre Solórzano?

Cuando los entrevistadores le preguntaron a Vásquez si haría parte de un formato como el de “La casa de los famosos”, su respuesta fue bastante contundente. “No, jamás. Me acabaron de ofrecer todo le billete del mundo, y no acepté porque para mí eso es vender las nalgas y las pelotas”, dijo.

Enseguida, el periodista le preguntó si creía que Norma Nivia y Solórzano se habían ‘vendido’ por plata, y el actor respondió de manera afirmativa. “Fernando es un monstruo de actor. Yo lo entiendo, porque estaba en el proceso de montar su escuela, y quería finalmente hacer eso, porque para él eso fue algo efímero. Le ofrecieron mucho billete”, reveló.

Aunque su afirmación fue basada en el respeto y lo dejó claro desde el inicio, Vásquez también reconoció que su colega salió “bien librado, limpio y demostrando el excelente ser humano que es”. Los televidentes fueron testigos de esa afirmación, y por esa razón, para Vásquez fue un alivio pensar que “no se tiró la carrera” por participar en el formato.