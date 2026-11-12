Jimmy Vásquez pidió perdón al salir de ‘MasterChef’: “Somos seres humanos”. Así quedó top 10

Este miércoles 11 de noviembre el reality de cocina conducido por Claudia Bahamón vivió un nuevo episodio de eliminación y la entrada de un nuevo integrante del llamado Top 10 del formato.

En esta oportunidad los participantes debían cocinar con las salsas de un patrocinador. En peligro estaban Jimmy Vásquez, Verónica Orozco, Sebastián Villalobos, Marcela Carvajal y Emmanuel Esparza.

Mientras que Sebastián, Marcela y Emmanuel lograron el favor del jurado calificador conformado por Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso, Jimmy y Verónica presentaron platos que tuvieron varios errores, por lo cual fueron los dos participantes opcionados para dejar la cocina.

Al final Vásquez terminó eliminado.

El actor que está al aire en el canal contrario en la recién estrenada novela ‘¿En qué lío me metí?’ llegó al atril con una preparación peruana que tenía un huevo frito encima; este elemento se convertiría en el motivo de su salida.

“Nunca puede faltar el huevo, me gusta la técnica, pero le falta sal, el pollo está seco, pero, ¿qué pasó con el huevo? Está mal, la yema está rota antes de servirlo y eso no me gusta”, dijo Jorge Rausch al probar el plato. Belén y Nicolás apoyaron la opinión de que en esta oportunidad le faltó sazón a Vásquez y el error del huevo no se podía pasar por alto.

Cuando Claudia Bahamón dio a conocer que el eliminado era Vásquez, la primera sorprendida fue Verónica, quien en cámara confesó que estaba convencida de que ella saldría de la competencia.

"En un reality se conoce a las personas", Jimmy Vásquez

“Qué viaje tan bravo, qué experiencia tan dura. Hay una frase que dice: ‘En la cárcel, en la casa, en la enfermedad, se conoce a las personas’, pero diría que, en un reality, se conoce a las personas realmente”, comenzó diciendo el actor santandereano que en una ocasión anterior había confesado a Vea que en dos oportunidades había declinado la invitación a participar en el concurso.

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Luego se dirigió a sus compañeros: “De corazón, les pido excusas si en algún momento se me salió el indio, motilón. (…) Ojalá hubiera 10 ganadores, pero ustedes ya ganaron y se merecen llegar a la final, solo cosas buenas”, dijo Vásquez.

Una vez se supo que el eliminado era Jimmy Vásquez, quedó confirmado quiénes conforman el top 10 del reality de cocina.

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¿Quiénes conforman el Top 10 de MasterChef Celebrity 2026?

“Estoy emocionada, señores, ustedes son el top 10 de MasterChef Celebrity 2026. O sea, el aplauso es para ustedes en este momento, muy bien. Se pueden sentir orgullosos; soy muy feliz de verlos llegar a este punto de la competencia. Sé lo difícil que han enfrentado y la falta que les hacen sus familiares. Esto es muy duro, pero también es una delicia estar en esta cocina”, dijo Bahamón.

El selecto grupo de cocineros que entran en esta fase de 10 participantes son: Sebastián Villalobos, Verónica Orozco, Sebastián Vega, Marcela Carvajal, Pautips, Emmanuel Restrepo, Robert Farah, Emiro Navarro, Julieta Piñeres. Se presume que Tuto Patiño, quien se encuentra incapacitado luego de sufrir un percance que afectó una de sus rodillas llegará directo a eliminación y es el décimo integrante del top 10.

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Según información que ha trascendido en redes sociales los finalistas de la temporada 2026 son Emmanuel Restrepo, Pautips, Julieta Piñeres y Robert Farah, con quienes se habrían grabado cuatro finales, de tal manera que ellos se enterarían quién es el ganador el mismo día en que se emita el desenlace del reality, que se estima terminará a mediados o finales de diciembre.

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