John Lennon y Yoko Ono: dónde ver el documental y cuándo se estrena en Colombia

Una de las parejas más mediáticas del entretenimiento fue la conformada por el exintegrante de The Beatles, John Lennon y su esposa la artista y activista Yoko Ono. El fallecido músico se enamoró y desde ese momento su pareja fue cuestionada, incluso repudiada al ser considerada responsable de la desintegración del emblemático grupo británico.

Sobre la misma se han realizado especiales, documentales y películas. El más reciente One to One John & Yoko, un documental dirigido por el ganador del Oscar, Kevin Macdonald.

Cine Colombia y Cineco Alternativo anuncian el estreno en Colombia del material, siendo nuestro país uno de los primeros que verá el material, que reconstruye el contexto que llevó a la pareja a replantear su activismo y a crear el legendario concierto One to One.

Este documental se estrenará el 17 de julio en 14 salas de 9 ciudades del país:

Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Manizales, Pereira y Chía.

¿Qué cuenta One to One John & Toko?

La cinta parte de un momento histórico: el One to One Benefit Concert, celebrado el 30 de agosto de 1972 en el Madison Square Garden en Nueva York. Fue el único concierto de larga duración que Lennon ofreció tras la disolución de The Beatles, una actuación cargada de energía, mensajes contundentes y complicidad junto a Yoko Ono.

La narración retrocede dieciocho meses para explorar los días en los que la pareja acababa de instalarse en Estados Unidos, compartiendo un pequeño apartamento en Greenwich Village, viendo televisión estadounidense casi sin pausa y replanteándose su activismo político y artístico. De esa convivencia nace una transformación vital que acabaría inspirando el icónico concierto, tras ver en televisión un reportaje de Geraldo Rivera sobre una escuela para niños con discapacidad.

La cinta combina material de archivo nunca antes visto como películas caseras, grabaciones telefónicas privadas, y recreaciones meticulosas del apartamento neoyorquino, con imágenes de la cultura pop televisiva de la época: desde The Price is Right y The Waltons, hasta anuncios de Coca-Cola, la guerra de Vietnam o los discursos de Nixon

Recordemos que John y Yoko se conocieron en la galería Indica de Londres, donde ella exponía su obra “Pinturas y objetos inacabados”. La pareja se casó el 21 de marzo de 1969. Los Beatles se disolvieron en 1970. En 1972 fue el concierto que refleja el documental. Lennon fue asesinado en las afueras del edificio Dakota, cerca de central Park en Nueva York, por un seguidor desequilibrado el 7 de diciembre de 1980.

