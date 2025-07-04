Jorge Herrera no ha pisado la cocina de MasterChef y ya enfrenta una fuerte sanción

El regreso de Jorge Herrera a MasterChef Celebrity Colombia había sido anticipado desde días atrás y generó todo tipo de comentarios entre televidentes y participantes. El actor, recordado por su papel de Don Hermes en Yo soy Betty, la fea, recibió una segunda oportunidad en la competencia gracias a la votación de sus propios compañeros, quienes le dieron el respaldo para reincorporarse a la cocina más famosa del país.

En total, Herrera obtuvo seis votos a favor en una dinámica que obligaba a los concursantes a escoger a alguien para que regresara al reality. La elección, sin embargo, no estuvo libre de polémicas. Mientras algunos celebraron la decisión como un gesto de apoyo hacia uno de los participantes más queridos, otros la interpretaron como una jugada estratégica para traer de vuelta al que consideraban un rival menos fuerte en la competencia.

Con esa mezcla de expectativa y controversia, el episodio más reciente arrancó con un reto por parejas. Antes de que los fogones se encendieran, la presentadora invitada Violeta Bergonzi pasó lista uno a uno, en un ejercicio que buscaba recalcar la importancia de la disciplina. Fue entonces cuando surgió la sorpresa: Jorge Herrera, el recién reincorporado, no apareció al momento de iniciar la prueba.

Jorge Herrera será sancionado en ‘MasterChef’

La ausencia del experimentado actor no pasó desapercibida entre los compañeros, quienes reaccionaron con desconcierto y comentarios encontrados. Algunos justificaron que podía tratarse de un tema de salud, mientras otros se preguntaron cómo afectaría esta falta al futuro del actor en la competencia. La expectativa aumentó hasta que Claudia Bahamón tomó la palabra y despejó las dudas.

Con firmeza, la presentadora anunció que la ausencia de Jorge Herrera tendría consecuencias inmediatas. Sin haber cocinado en su regreso, deberá portar el delantal negro, símbolo de sanción y riesgo en MasterChef Celebrity Colombia. De este modo, lo que parecía un nuevo comienzo se convirtió en un arranque cuesta arriba para el actor, que deberá disputar su permanencia en condiciones menos favorables.

La incertidumbre ahora está en si podrá participar en el próximo reto de salvación y cuánto tiempo se mantendrá en juego. Por ahora, lo único claro es que Jorge Herrera tiene por delante una tarea doble: recuperar terreno en la competencia y demostrar que, pese a las dudas, todavía tiene con qué sorprender en la cocina más famosa del país.