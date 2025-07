Jorge Herrera protestó contra sus compañeros de MasterChef: “¿Cómo se les ocurre?”

A pesar de que pocos lo habrían anticipado al inicio de la temporada, Jorge Herrera se ha convertido en uno de los concursantes más controvertidos de la séptima edición de MasterChef Celebrity Colombia. Sus comentarios directos y su exigencia a la hora de cocinar han generado opiniones divididas entre compañeros, jurados y televidentes. Mientras algunos valoran su disciplina y entrega, otros consideran que su forma de expresarse puede ser demasiado dura y provocar tensiones innecesarias.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

La molestia de Jorge Herrera con Violeta Bergonzi y Julián Zuluaga en ‘MasterChef’

En el capítulo 34, emitido por el Canal RCN este 30 de julio, los equipos tuvieron el reto de preparar una hamburguesa distinta para cada jurado: Belén Alonso, Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch. Para ello, cada grupo contaba con una lista específica de ingredientes que debía respetar. Además, la dinámica incluía un detalle que complicó aún más las cosas: los integrantes del equipo no podían permanecer juntos en la estación de cocina, sino que tenían que turnarse, siguiendo los relevos que anunciaba Claudia Bahamón, presentadora del programa.

Al terminar la prueba, Jorge Herrera descubrió que Julián Zuluaga y Violeta Bergonzi, compañeros del equipo naranja, habían incluido aguacate en una de las hamburguesas, un ingrediente que no estaba autorizado. Su reacción no se hizo esperar.

“Ese aguacate no estaba aprobado acá ¿Ustedes, de verdad, llevaron aguacate para allá? ¡Par de bestias! ¿Hamburguesas con aguacate? ¡No sean idiotas, hombre! ¿Qué es eso? No sean tan... ¿Cómo se les ocurre? (...) Indujeron a un error al grupo. Eso es culpa de ustedes”, reclamó el actor, recordado por su papel de Hermes Pinzón en Yo soy Betty, la fea.

Ante los reclamos, Violeta Bergonzi y Julián Zuluaga optaron por calmar los ánimos con abrazos y comentarios conciliadores. “Es mejor que abracemos a ‘George’, porque si no, se nos infarta (…) Yo lo quiero mucho, pero es muy fastidioso (…) Y sí, mi mantra son los abrazos porque hoy no me vas a hacer llorar, Jorge”, comentó la presentadora entre risas detrás de cámaras.

@canalrcn ¡Escuchamos, pero no juzgamos! 😂 Don Jorge Herrera nos sigue sorprendiendo y divirtiendo con su personalidad y sus ocurrencias en MasterChefCelebrityColombia, ¡confírmennos que no somos los únicos! 🤭#MasterChefCelebrity ♬ sonido original - CanalRCN

En redes sociales, algunos televidentes criticaron el tono en que Jorge Herrera se dirige a sus compañeros, mientras que otros señalaron que, aunque la tensión en esta ocasión no fue tan alta como en otros episodios, el actor debería moderar sus palabras para evitar roces dentro del equipo.