Juan Morales y los retos de actuar en Noviembre, película sobre la toma al Palacio de Justicia

El actor Juan Morales forma parte del elenco de Noviembre, la película inspirada en los hechos del Palacio de Justicia, y su interpretación de José —un conductor que queda atrapado en el baño junto a magistrados y civiles durante la toma— se convirtió en uno de los trabajos más exigentes y transformadores de su carrera.

En conversación con este medio, el actor habló del proceso emocional y físico que implicó encarnar a un hombre común enfrentado a una tragedia histórica que aún marca al país.

Así fue interpretar a José, en ‘Noviembre’

Morales recordó que el acercamiento a su personaje no fue inmediato ni rígido. Aunque la producción, encabezada por el director Tomás Corredor y la productora Diana Bustamante, tenía una investigación sólida de base, el actor explicó que José terminó de revelarse en el set. “Los personajes se fueron construyendo día tras día”, contó.

No existía un molde predefinido: cada escena abría una capa nueva y, según él, fue apenas en el último día de rodaje, durante un ensayo general, cuando el elenco “terminó de descubrir quién era cada personaje”.

De José, lo que más lo tocó fue su resiliencia. Juan Morales describió a su personaje como un hombre que, en medio del caos, nunca perdió la esperanza. En las primeras escenas, José intenta salir, reclamar y cuestionar por qué está ahí; pero pronto entiende que no hay escapatoria y que su única opción es resistir con paciencia. Ese tránsito emocional, de acuerdo con su relato a Vea, fue lo que le permitió conectar profundamente con él.

Uno de los mayores desafíos fue equilibrar la vulnerabilidad y la fortaleza que exigía el papel. Las jornadas de grabación, atravesadas por recreaciones de explosiones, humo, gritos y tensión continua, hicieron que el agotamiento se volviera parte natural de la interpretación. Sin embargo, Morales destacó el papel del director para evitar que esa intensidad los sobrepasara. “Había momentos en los que uno ya no sabía qué estaba pasando, y entraba la voz del director para aterrizarnos: ‘Estamos bien, estamos rodando, este es el estado en el que debemos estar’”. Ese acompañamiento, dijo, fue clave para sostener el equilibrio emocional.

El punto más personal llegó cuando el actor tuvo que enfrentar la distancia entre su propia memoria emocional y la del personaje. Reconoció que su cuerpo “quería hacer otra cosa”, pero tuvo que aprender a cederle espacio a José. “Cuando entiendes que no te estás representando a ti, sino a un personaje real, empiezas a pensar con amor, respeto y dignidad lo que vivieron esas personas”, afirmó.

Juan Morales también habló de cómo su espiritualidad influyó en el proceso. Como creyente, sentía la necesidad de pedir permiso para representar una historia cargada de dolor. “Le pedía a Dios y a esa alma, a ese recuerdo, que me diera el permiso para interpretarlo”, concluyó. Su objetivo era transmitir no solo escenas, sino la humanidad de quienes quedaron atrapados en un conflicto que no eligieron.

Aunque Noviembre repasa un episodio histórico complejo, la interpretación de Juan Morales le devuelve rostro y sensibilidad a una de las muchas víctimas anónimas de ese día. Su trabajo, construido desde la escucha, la intuición y el respeto, se suma al esfuerzo de la película por retratar no solo un hecho, sino el impacto emocional que dejó en quienes lo vivieron.