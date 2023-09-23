¿‘Juego de gemelas’ tendrá una secuela? Actrices de la película avivaron rumores

Durante la más reciente edición de los Premios Emmy 2025, celebrados en Los Ángeles, dos de las actrices que participaron en la recordada película Juego de gemelas (1998) despertaron nuevamente la curiosidad de los fanáticos sobre una posible secuela.

En la alfombra roja, Lisa Ann Walter y Elaine Hendrix –quienes interpretaron a Chessy, la entrañable niñera, y a Meredith Blake, la antagonista– aprovecharon su paso frente a los medios para hablar del tema. Sus comentarios no confirmaron el desarrollo de un proyecto, pero sí dejaron entrever que hay conversaciones y deseos compartidos por parte del elenco y del público.

¿Qué se sabe sobre ‘Juego de gemelas 2′?

Walter, consultada por Entertainment Weekly, recordó que el reciente éxito de Otro viernes de locos (2025), cinta en la que Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis retomaron sus papeles más de dos décadas después, podría abrirle la puerta a un regreso de las gemelas Annie y Hallie. “¿Están escuchando, Disney?”, dijo la actriz con tono de broma, aludiendo directamente al estudio detrás de la historia original.

Por su parte, Hendrix coincidió en que existe un interés creciente: “Mucha gente habla de ello. Mucha gente lo quiere. Estamos totalmente dispuestas. Solo creo que todas estamos esperando”. La intérprete, recordada por dar vida a la prometida del personaje de Dennis Quaid en la película, aseguró además que, si se diera la oportunidad, le encantaría volver, aunque reconoció que habría que justificar narrativamente el regreso de su personaje.

El tema cobró más fuerza cuando se les recordó que la secuela de Un viernes de locos nació luego de que Jamie Lee Curtis contactara directamente a Disney para manifestar su deseo de retomar la historia. Ante la comparación, Walter dejó entrever que Lindsay Lohan podría haber tomado un paso similar, aunque de inmediato Hendrix aclaró que no podían confirmarlo ni negarlo, reforzando el halo de misterio.

Hasta el momento, no existe ningún anuncio oficial por parte de Disney sobre una segunda parte de Juego de gemelas. Sin embargo, el entusiasmo del público se mantiene. En redes sociales, numerosos comentarios celebraron la posibilidad y recordaron lo que significó la película de 1998 para toda una generación.

El filme, que presentó a una joven Lohan en su doble papel como Annie y Hallie, fue un éxito de taquilla y con los años se consolidó como un clásico familiar. Hoy, más de 25 años después, la idea de un reencuentro no resulta descabellada, sobre todo teniendo en cuenta el desempeño económico de Otro viernes de locos, que ya supera los 150 millones de dólares en la taquilla mundial con una inversión de 45 millones.