‘Juego de villanos’: participantes, de qué trata y más del nuevo reality de Telemundo

Este 20 de octubre se estrena ‘Juego de Villanos’, el reality de Telemundo que reúne a 18 figuras del entretenimiento en una competencia en la que deberán enfrentarse a diferentes pruebas y dinámicas de convivencia.

El programa es la primera adaptación en español de ‘House of Villains’, formato de Peacock, y pone a sus participantes a convivir en Villa Villana mientras enfrentan diferentes desafíos y situaciones que pueden llevarlos a quedar eliminados por decisión de sus propios compañeros. El ganador recibirá 200.000 dólares (más de 634 millones de pesos colombianos) y el título de Emperador Villano.

La competencia estará conducida por el mexicano Facundo, quien tendrá la tarea de acompañar a este grupo de personalidades durante un juego en el que, de acuerdo con Telemundo, la popularidad no será suficiente: los participantes tendrán que formar alianzas, negociar, anticiparse a sus rivales y aprovechar las ventajas que consigan para mantenerse en competencia.

En México y Estados Unidos, ‘Juego de Villanos’ se podrá ver de lunes a viernes y los domingos a las 7:00 p. m. (6:00 p. m. CT) por Telemundo y a través de la aplicación de la cadena. En Colombia y el resto de Hispanoamérica, el programa se podrá ver a través de Telemundo Internacional, con capítulos disponibles al día siguiente en el servicio de streaming Universal+.

¿Quiénes son los participantes de ‘Juego de Villanos’?

La lista está conformada por actores, modelos, influenciadores y figuras de realities de diferentes países. Entre ellos hay personalidades que se hicieron conocidas por interpretar villanos en televisión, mientras que otras llegan al programa por su carácter polémico o por su experiencia en este tipo de competencias.

Sergio Mayer — México

Actor, cantante, empresario y exdiputado mexicano. Tiene amplia experiencia en televisión y realities, entre ellos ‘La casa de los famosos’. Tiene 60 años.

Aleska Génesis — Venezuela

Modelo e influenciadora venezolana que ha participado en realities como ‘La casa de los famosos’. También es conocida por su presencia en redes sociales, su trayectoria en el modelaje y sus relaciones con figuras como James Rodríguez y Nicky Jam. Tiene 35 años.

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Yina Calderón — Colombia

Personalidad de televisión e influenciadora de 35 años que ganó reconocimiento tras participar en ‘Protagonistas de Nuestra Tele’. Su carácter frontal y sus constantes polémicas la han convertido en una de las figuras más comentadas de los realities colombianos. Recientemente participó en ‘La casa de los famosos Colombia’.

Yina Calderón. Foto: Instagram - Instagram

Alicia Machado — Venezuela

Actriz, modelo y exreina de belleza venezolana. Fue coronada Miss Universo en 1996 y posteriormente participó en diferentes realities, entre ellos ‘La casa de los famosos’, donde también fue ganadora. También hizo parte de la versión colombiana de ‘MasterChef Celebrity’, en la que protagonizó fuertes problemas con participantes como Marbelle.

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Salvador Zerboni — México

Actor mexicano conocido por sus papeles en telenovelas y series como ‘La Reina del Sur’ y ‘El Señor de los Cielos’. También tiene experiencia en realities y es recordado por su participación en ‘La casa de los famosos’. Tiene 47 años.

Nahomi Mejía — Costa Rica

Maquilladora profesional, diseñadora de imagen, modelo y exreina de belleza. Nació en Costa Rica y luego se trasladó a México, donde desarrolló buena parte de su carrera. Tiene 39 años.

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Plutarco Haza — México

Actor y presentador mexicano, reconocido por su trabajo en televisión, cine y teatro. Ha interpretado personajes complejos en producciones como ‘El Señor de los Cielos’ y llega al reality con un perfil más analítico y estratégico. Tiene 54 años.

Luca Onestini — Italia

Modelo y figura de realities italiana, conocida por su participación en diferentes programas de televisión, incluida la quinta temporada de ‘La casa de los famosos’ en México. Su experiencia en este tipo de formatos será una de sus principales herramientas. Tiene 33 años.

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Arleth Terán — México

Actriz mexicana con una extensa trayectoria en telenovelas. Ha interpretado numerosos personajes antagonistas, entre ellos en producciones como ‘Mañana es para siempre’, ‘Rafaela’ y ‘Simplemente María’. Tiene 49 años.

David Ponce — México

Actor mexicano con experiencia en televisión y producciones como ‘El Señor de los Cielos’, donde interpretó a Skinny. Telemundo lo presenta como una personalidad competitiva, segura y de carácter fuerte.

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Awilda Herrera — Puerto Rico

Personalidad de televisión puertorriqueña que llega al reality con experiencia en distintos espacios de entretenimiento. Se caracteriza por su personalidad directa y firme, algo que podría tener peso en la convivencia.

Miguelito — Puerto Rico

Actor, comediante y personalidad del entretenimiento puertorriqueño. Su experiencia frente a las cámaras se suma a una competencia en la que el carácter y la capacidad para relacionarse con los demás serán fundamentales.

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Lis Vega — Cuba

Actriz, cantante, bailarina y vedette cubana radicada en México. Ha desarrollado una extensa carrera en televisión y espectáculos, además de participar en diferentes producciones de entretenimiento. Cumple 49 años este 20 de octubre.

Sandra Itzel — México

Actriz, cantante y bailarina mexicana. Es conocida por producciones como ‘Gata Salvaje’, ‘La Rosa de Guadalupe’ y ‘El Señor de los Cielos’, además de haber participado en distintos realities. Tiene 32 años.

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Álex Caniggia — Argentina

Personalidad argentina de televisión, cantante, actor e influencer. Es hijo del exfutbolista Claudio Paul Caniggia y se ha hecho conocido por su participación en realities y por su particular personalidad frente a las cámaras.

“Yam Yam” Arocho — Puerto Rico

Personalidad puertorriqueña vinculada al entretenimiento y los realities. Llega a ‘Juego de Villanos’ con un perfil directo y competitivo, dispuesto a utilizar sus habilidades sociales para avanzar en la competencia.

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Julia Argüelles — México

Actriz mexicana que ha desarrollado su carrera en televisión. Forma parte del grupo de participantes que buscarán utilizar su personalidad y capacidad para relacionarse con los demás para mantenerse dentro de Villa Villana.

Álex Ghita — Rumania

Entrenador personal y figura del mundo del fitness nacido en Rumania. Su perfil físico se suma a una competencia en la que los participantes deberán enfrentar diferentes desafíos además de las tensiones propias de la convivencia.

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