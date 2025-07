“Jurassic World”: Así era el final alternativo de la nueva película de la saga

Dirigida por Gareth Edwards, Jurassic World: El renacer escrita por David Koepp quien, como el director, ya participó anteriormente en la icónica saga. Pese a contar con dos veteranos de la franquicia, la historia sufrió cambios y estuvo a punto de tener un final muy diferente al que terminó llegando a las salas.

La película gira en torno a una expedición fallida organizada por una empresa farmacéutica que, acompañada accidentalmente de una familia de náufragos, intentan sobrevivir en una isla llena de dinosaurios mutantes hasta que llegue un equipo de rescate. Sin embargo, no todos salen ilesos del llamado Distortus Rex. Para salvar a unos niños en peligro, el mercenario Duncan Kincaid (Mahershala Ali) coge una bengala y heroicamente atrae a la criatura. Parece que muere, pero regresa en el último minuto.

En una entrevista con SlashFilm, el director Gareth Edwards reveló que se filmaron dos versiones del final: una en la que Kincaid moría, y otra en la que sobrevivía. “La parte para la que filmamos dos versiones fue la de Kincaid viviendo y muriendo. Básicamente, en la versión donde muere, simplemente no aparece de nuevo. Pero como así estaba escrito desde el principio y lo filmamos pensando que iba a morir, todo parecía adecuado“, dijo.

“Como espectador piensas: ‘Oh Dios, va a morir, claro que sí’. Luego, cuando regresa, es una sorpresa. Pero pensé: ‘¿Y si la audiencia cree que hicimos trampa?’. Me acordé de E.T., que es la versión perfecta de esto. Me sentí muy triste cuando se fue, y eufórico cuando volvió. Fue como una versión pequeña de eso. Y cuando la vi el otro día, fue el momento con la mejor reacción, y pensé: ‘Gracias a Dios que filmamos esa versión en la que vive, porque habría sido un bajón’“, relató.

Esta nueva cinta destaca entre las otras películas de la saga porque no presenta una gran pelea entre dinosaurios al final. A diferencia de muchas otras secuelas, Edwards se enfoca en los personajes humanos y deja a los dinosaurios con vida para seguir aterrorizando la isla.

En su entrevista, Edwards desveló por qué no incluyó al T-rex interviniendo al final. “Lo pensé. Surgió en la postproducción. Me desperté sudando una noche y pensé: ‘¿Deberíamos hacer que aparezca el T-rex?’. Al día siguiente lo propuse y esperaba que todos dijeran que sí, pero la reacción fue: ‘¿En serio? Pero todas las demás hicieron eso’. Eso me tranquilizó y pensé que hicimos lo correcto“, desveló.