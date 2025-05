“Karate Kid: Leyendas”: ¿Cuál es la conexión de la película con “Cobra Kai”?

Karate Kid: Legends, la cinta que reúne a Ralph Macchio, que retoma su personaje de Daniel LaRusso tras el final de la serie Cobra Kai, y Jackie Chan, que encarna al Sr. Han, llegará a las salas el 8 de agosto de este año. El tráiler reveló más detalles, con numerosas referencias al señor Miyagi, el legendario maestro de la franquicia.

¿De qué trata “Karate Kid: Legends”?

El adelanto, de dos minuto de duración, comienza con la vista del Sr. Han (Chan) a Daniel Larusso (Macchio), para que éste sea el maestro de Li Fong (Ben Wang), un prodigio del kung fu al que quiere convencer para que participe en una competición de Karate. “En la vida, solo tienes que hacer una pregunta: “¿Merece la pena luchar por él?”, le dice el personaje de Chan al joven que sufre acoso escolar en su nuevo colegio.

“Li significa para mí lo que para tí significaba el sensei Miyagi“, explica el Sr. Han a Larusso, convenciéndole así que entrene al chico. A continuación, se suceden varias imágenes de golpes y patadas en el aire durante el entrenamiento, donde la carrera a la competición será sin duda intensa.

“Karate Kid: Legends reúne a los icónicos maestros de las artes marciales de una de las películas más queridas de todos los tiempos, para contar una historia completamente nueva llena de acción y emoción. Cuando el prodigio del kung fu Li Fong (Ben Wang) se traslada a Nueva York con su madre para comenzar en una nueva y prestigiosa escuela, encuentra consuelo en la amistad con una compañera de clase y su padre.

Pero su tranquilidad dura poco una vez que, sin buscarlo, atrae la atención del formidable campeón de kárate local. Impulsado por el deseo de defenderse, Li se embarca en un viaje para participar en la competición definitiva de kárate. Guiado por la sabiduría de su profesor de kung fu, el Sr. Han (Chan), y del legendario Karate Kid, Daniel LaRusso (Macchio), Li fusiona sus estilos únicos para prepararse para un épico enfrentamiento de artes marciales", reza la extensa sinopsis oficial.

¿Cuál es la conexión entre Karate Kid y Cobra Kai?

Karate Kid: Leyends es una secuela directa tanto de Cobra Kai como de las películas de The Karate Kid, integrando los acontecimientos de la serie y de las cintas de 1984 y 2010 dentro de un universo compartido, conocido como el “Miyagiverse”. La trama se desarrolla tres años después del final de Cobra Kai (en febrero de 2025), con Daniel LaRusso (Ralph Macchio) continuando su labor como sensei de Miyagi-Do.

Karate Kid: Legends está dirigida por Jonathan Entwisthle (The end of the F***ing World), escrita por Rob Lieber (Peter Rabbit), producida por Karen Rosenfelt y protagonizada por Jackie Chan y Ralph Macchio, junto a Ben Wang, Joshua Jackson, Sadie Stanley y Ming-Na Wen. Con Jenny Hinkey y el propio Macchio como productores ejecutivos de la película.