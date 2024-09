Ella es Emily Armstrong, la nueva vocalista de Linkin Park

Linkin Park empezó a escribir un nuevo capítulo en su historia. Después de la muerte de Chester Bennington (1976-2017), la banda estadounidense le dio la bienvenida a Emily Armstrong como su nueva integrante y vocalista.

La cantante se presentó por primera vez con sus nuevos compañeros en un estudio de Los Ángeles. Allí, hicieron un repaso por éxitos como Crawling y Numb, y también estrenaron The Emptiness Machine, el primer adelanto de From Zero, su próximo álbum.

“Antes de Linkin Park, el primer nombre de nuestra banda era Xero. El título de este álbum hace referencia tanto a este humilde comienzo como al viaje que estamos emprendiendo actualmente. En términos sonoros y emocionales, se trata del pasado, el presente y el futuro, abrazando nuestro sonido característico, pero nuevo y lleno de vida. Fue creado con un profundo aprecio por nuestros nuevos y antiguos compañeros de banda, nuestros amigos, nuestra familia y nuestros fans. Estamos orgullosos de lo que Linkin Park se ha convertido a lo largo de los años y emocionados por el viaje que tenemos por delante”, expresó Mike Shinoda a través de un comunicado de prensa.

¿Quién es Emily Armstrong, nueva vocalista de Linkin Park?

Nació hace 38 años en Los Ángeles (California) y, siendo muy pequeña, conoció su amor por la música cuando le regalaron su primera guitarra. A partir de ese momento, descubrió que tan solo quería dedicarse al arte y por eso, a la edad de 15 años, abandonó la escuela.

Emily Armstrong se dio a conocer por su trabajo como vocalista y guitarrista en Dead Sara, agrupación de rock alternativo que ayudó a fundar en 2005 bajo el nombre inicial de Epiphany y que, en 2012, fue nombrada como una de las “100 bandas que necesitas conocer” por la revista Rolling Stone.

Te puede interesar: “Yo tenía 16 años”, el rapero Pirlo 420 recordó el día en que presenció el homicidio de su papá

Con Dead Sara, Armstrong publicó tres álbumes de estudios, entre los cuales destacaron canciones como Wheaterman, Lemon Scent, Heart-Shaped Box, Sorry for it all y Mona Lisa.

Emily Armstrong no es la única incorporación de Linkin Park

Colin Brittain es un talentoso artista que ha dejado su huella en la industria musical como compositor y productor. Conocido por su trabajo con artistas como G Flip, Illenium y One OK Rock, el músico de 37 años ha demostrado su versatilidad y capacidad para crear música de alta calidad en diversos géneros.

No te pierdas: Hanna Rivas y las ‘red flags’ que no se pueden ignorar en una relación

Recientemente, Brittain sorprendió al mundo al unirse a Linkin Park como su nuevo baterista. De ese modo, la nueva era de esta icónica agrupación queda marcada por la integración de dos nuevos integrantes, quienes se unen para mantener la esencia de la agrupación que se hizo famosa inicialmente con Chester Bennigton, Brad Delson, Phoenix, Joe Hahn y Mike Shinoda,