Karina García recibió a sus hijos en ‘LCDLF’. Así fue el emotivo encuentro

En un momento lleno de emociones, Karina García, una de las participantes más queridas de La Casa de los Famosos Colombia 2 (LCDLF), vivió en vivo un reencuentro inolvidable con Isabella y Valentino, sus dos hijos.

La llegada de los familiares de la antioqueña se dio bajo la dinámica de ‘congelados’, tal y como ha ocurrido con el resto de los concursantes. Razón por la que no pudo abrazarlos ni tener una muestra de afecto con ellos, y resultó rompiendo en llanto.

Así fue la visita de los hijos de Karina García a ‘La casa de los famosos’

El reality show, conocido por sus intensos dramas y desafíos, ofreció un respiro a los televidentes cuando la modelo e influenciadora recibió la sorpresa de ver a sus hijos tras casi dos meses aislada por el programa.

La emoción en el rostro de Karina García fue evidente y las lágrimas no tardaron en aparecer mientras Isabella Vargas, su hija mayor, compartió con ella sus primeras palabras.

“Por fin un congelado lindo para la más linda de la casa. La gente te ama, lo está haciendo muy bien. No le pares bolas a hombres, en este momento te quiero solita, te quiero enfocada, entiende que es un juego. No nos pidas pruebas, porque la gente sabe que la falsa no eres tú y que no eres moza”, aseguró la menor de 17 años, quien entró de la mano de Valentino, su hermano menor.

La pulla de Isabella, hija de Karina García, a Laura González en ‘LCDLF’

En medio del emotivo reencuentro, Isabella aprovechó la ocasión para dejar un comentario a Laura González, quien ha acusado a su madre en distintas ocasiones de involucrarse en una relación amorosa.

“No vengo botarle a nadie veneno, pero a mi mamá es a la que más le han tirado aquí. Laura tú sabes que mientes, mi mamá no tiene chicharrones afuera”, comentó la hija de Karina García.

Por último, Isabella Vargas recomendó a las ‘chicas fuego’ que se respeten entre todas y esto les permitirá avanzar semana a semana en La casa de los famosos Colombia 2. Además, pidió a todos los demás participantes que “jueguen limpio”.