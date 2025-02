Karina García y ‘La Rusa’ protagonizaron fuerte pelea en LCDLF: “No soy agresiva”

Tras cuatro días de su ingreso a La casa de los famosos Colombia, la rusa Yana Karpova ha tenido serios problemas de convivencia. Tal y como ocurrió en horas recientes, cuando sostuvo una fuerte pelea con Karina García.

El enfrentamiento entre ambas surgió luego de que tuvieran que compartir la cama y, tras pasar la noche juntas, la antioqueña fuera acusada por su compañera de haberla agredido.

“Me atacó en la noche”, aseguró Yana Karpova, quien también responsabilizó a Karina García de amargarle la noche para no dejarla dormir.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Así fue la pelea entre Karina García y Yana Karpova en ‘La casa de los famosos’

“Me empezó a tocar muy raro y no me gustó. Estoy segura de que no pudo ser involuntario, se sintió intencional (...) No pude descansar nada, me sentí incómoda”, mencionó ‘La Rusa’.

Por su parte, Karina García se defendió y aseguró que jamás tuvo la intención de molestarla y, por el contrario, le ofreció su cama por hacerle un favor. Además, advirtió que, si algo ocurrió, no fue intencional porque estaba “profundamente dormida” y “hay personas que se mueven dormidas”.

“Bebé no entiendo por qué te cuenta entender que pudo ser algo accidental, yo estaba dormida, existe gente sonámbula, uno se mueve, si algo pasó, debió ser sin culpa ¡Yo no soy agresiva! De todas formas, tranquila, te aseguro que no volverá a pasar porque no voy a dormir más contigo. Solo hice el favor porque a Melissa Gate no le gusta dormir con nadie”, agregó la paisa.

“No te hagas la víctima, bebé. Simplemente respeta y no invadas mi espacio personal porque lo tuyo fue algo intencional”, respondió Yana Karpova bastante ofuscada, a lo que Karina García advirtió: “Si insistes en acusarme, entonces ve y dile a ‘El Jefe’ que revise las cámaras para que me muestren el momento en el que te golpeo”.

¿Karina García atacó a ‘La Rusa’ en ‘La casa de los famosos’?

Con la intención de aclarar lo ocurrido y evitar que su nombre siga siendo relacionado con este malentendido, Karina García fue quien solicitó a la producción que revisara las grabaciones de su habitación y se identificara el momento en que Yana Karpova habría sido agredida.

Horas más tarde, los participantes de La casa de los famosos Colombia fueron reunidos en el lobby y, allí, ‘El Jefe’ entregó la verdadera versión de los hechos.

“Quiero informarles a todos que revisé las cámaras, minuto a minuto, y no encontré nada que pueda indicar que lo sucedido obedece a una agresión física por parte de Karina. Probablemente, fueron movimientos involuntarios de Karina al dormir”, aseveró ‘El Jefe’.

A pesar de la explicación recibida, ‘La Rusa’ dejó en evidencia su descontento y reafirmó que el comportamiento de Karina García fue intencional: “Me quedo muy triste porque ella me atacó para hacerme sentir incomoda. Me hizo cosquillas en el pie y en la espalda, y me pegó duro con la pierna”.

Karina García concluyó la discusión al exponer la razón por la que Yana Karpova habría inventado esta versión. Y es que, según la modelo e influenciadora paisa, todo se debe a un beso que se dio en el pasado con Cris Valencia, actual novio de la participante extranjera.

“Hoy se levantó diciendo cosas muy fuertes. No sé si dormida le di una patada, pero ella afirma que yo estaba despierta. Todos me hicieron caer en cuenta de que ella es la novia de un chico con el que me besé hace un tiempo en un reto de redes”.