Kei Linch regresa a la televisión con ‘Las guerreras’, serie sobre rap femenino

Kei Linch, una de las voces más influyentes del rap colombiano y ganadora del premio India Catalina por su participación en La Sinfonía de los Bichos Raros, vuelve a la pantalla chica como protagonista de Las Guerreras. La miniserie, dirigida por Fabián Hernández (Un varón) y producida por Niquel Films, se estrenó el pasado 30 de agosto a las 3:00 p. m. en Señal Colombia.

El papel de Kei Linch en ‘Las Guerreras’

En esta producción, la artista interpreta a Melissa, una joven que crece en un barrio de la periferia de Bogotá y sueña con cantar rap junto a su amiga Victoria. Juntas forman un dúo musical para enfrentar el machismo, la violencia y los prejuicios sociales, levantando su voz como acto de resistencia. El nombre del personaje está inspirado en mujeres que marcaron la historia del género en el país, como Melissa Contento (Gotas de Rap) y Melissa Hernández A.K.A Ninfa, aunque no está basado directamente en sus vidas.

El elenco lo completan raperos que incursionan por primera vez en la actuación: Zaru (Hard Crew), El Kalvo, Solitario Soldado, Shaby (Fondo Blanco), Naik B (Hard Crew), Monfu (Yawar Cru), El Nolan, Manny (Crack Family), Hana Hasen, El sonido del Javier y Casi Nadie. También participan actores como Edgar Durán, Sandra Mora y Diana Paola Barrera, quienes acompañan a la protagonista en esta historia de resistencia y hermandad.

Para Kei Linch, Las Guerreras es más que un proyecto artístico. Según explicó a Radiónica, se trata de “un homenaje y una reflexión sobre las problemáticas que vivimos día a día: la violencia, el microtráfico, la ausencia de oportunidades… realidades que marcan y duelen, pero que también nos invitan a resistir y transformar”. La rapera también destacó que la serie representa la unión del movimiento urbano: “El rap bogotano sí está unido, entre artistas hay respeto y, por más que intenten dividir, la cultura está más viva que nunca. Las Guerreras no es solo una serie. Es memoria histórica”.

Rodada en barrios tradicionales del hip hop en la capital, como Las Cruces, Santa Fe y Girardot, la miniserie contó con el apoyo del Ministerio TIC a través de la convocatoria Abre Cámara, además de instituciones como FUGA y el IDIPRON. Con esta apuesta, la televisión nacional abre un espacio para visibilizar el rap femenino y el papel de la cultura hip hop en los procesos de resistencia social.